На Черниговской набережной построят культурный центр

Архитектурный совет Нижегородской области рассмотрел концепцию строительства культурного центра и ресторанного комплекса на Черниговской набережной. Ее представлял архитектор, глава НПО «Архстрой» Александр Дехтяр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

Как видно на изображениях, опубликованных на странице министра градостроительной деятельности Марины Раковой «ВКонтакте», объекты будут расположены у воды под эстакадой метромоста.

За ними группа компаний «Глоракс» будет строить дома. Их проект был недавно согласован, работа по нему началась, напомнила Марина Ракова.

Она отметила, что ей понравилось, что в качестве материала фасадов был выбран кортен (легированная сталь, устойчивая к атмосферной коррозии). Зоны благоустройства предполагают разные сценарии использования. Марине Раковой понравилось, что крыши ресторана и культурного центра «будут активно работать с разных точек восприятия».

Как писал «Ъ-Приволжье», реализация проекта комплексного развития территории Черниговской набережной началась в 2023 году. В течение пяти лет ГК «Глоракс» построит две высотки, которые соединит парящим мостом, социальные объекты и общественные пространства. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 30 млрд руб.

Ирина Андреева