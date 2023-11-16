Главным федеральным инспектором по Воронежской области назначен Сергей Петряшов

Сергей Петряшов назначен главным федеральным инспектором по Воронежской области. Его представил полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев на совместном совещании с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым в правительстве Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба облправительства. Ранее Сергей Петряшов был замначальника регионального главка МВД — начальником главного следственного управления.

Сергей Петряшов на сегодняшнем заседании в правительстве Воронежской области

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Сергей Петряшов на новом посту будет обеспечивать безопасность, координировать решение федеральных вопросов «в тесном контакте» с губернатором и правительством Воронежской области, муниципалитетами и жителями.

«Сергей Николаевич начинал свой путь участковым, хорошо знает землю, а у нас много задач, где это знание точно пригодится. У нас сейчас на повестке дня очень высоко стоят вопросы, связанные с проведением СВО. Еще раз напомню слова Владимира Путина: семья каждого участника СВО должна быть в зоне постоянного внимания, заботы и почета»,— сказал господин Щеголев.

Сергей Петряшов начинал службу участковым инспектором милиции в Вологодской области, затем работал на различных должностях в районных ОВД и УМВД по Вологодской области. В 2014 году перешел в воронежский главк МВД, пост замначальника занял в 2020-м. Тогда Сергей Петряшов носил звание полковника юстиции — в 2022-м он удостоился звания генерал-майора юстиции.

С 2012-го по 2022 год главным федеральным инспектором по Воронежской области был Александр Солодов. По итогам довыборов в сентябре 2022-го он вошел в состав облдумы. Следующий год в статусе вице-спикера отвечал за работу с органами власти разных уровней и общественными организациями. В октябре 2023-го стал первым зампредом регионального парламента.

Алина Морозова

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