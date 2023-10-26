Бывший главный федеральный инспектор по Воронежской области Александр Солодов стал первым вице-спикером облдумы

Депутаты воронежской областной думы на сессии 26 октября утвердили 66-летнего бывшего главного федерального инспектора по региону Александра Солодова в статусе первого вице-спикера регионального парламента. До этого депутат от Верхнехавского округа был обычным вице-спикером.

Господин Солодов был избран в облдуму по итогам довыборов в сентябре 2022 года. Следующий год в статусе вице-спикера он отвечал за работу с органами власти разных уровней и общественными организациями. Парламентарий входит во фракцию «Единая Россия».

С 2012 по 2022 годы господин Солодов занимал должность главного федерального инспектора по Воронежской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО.

Сергей Калашников

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