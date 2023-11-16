Экстрадированного в Россию блогера Турала Мамедова могут вернуть в Петербург

Владельца Telegram-канала «Жизнь бродяги» Турала Мамедова, экстрадированного в Россию из Азербайджана, могут вернуть в Санкт-Петербург. Пока что молодой человек находится в Республике Дагестан, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, подозреваемый около месяца скрывался в Азербайджане от следователей. В связи с этим ему заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, а также объявили в международный розыск. После того, как Мамедова задержали за границей, его вернули в Россию.

«Сейчас он находится в следственном изоляторе в Республике Дагестан. Решается вопрос о его этапировании в Санкт-Петербург»,— говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники ГСУ Следственного комитета РФ по Петербургу продолжают вести расследование уголовного дела. Специалисты устанавливают местонахождение других возможных причастных к нападениям на жителей города.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Турал Мамедов вел канал в Telegram, где выкладывал ролики с нападениями на людей. По версии следствия, он также совершал эти правонарушения.

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