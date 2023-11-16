Московский застройщик пытается взыскать 566 млн рублей с ЗАО «Белшпала»

Столичное ООО «Спецтрансстрой» обратилось в арбитражный суд Москвы с требованием взыскать 566,3 млн руб. с белгородского производителя шпал ЗАО «Белшпала». Информация об этом появилась в картотеке суда. Заявление еще не рассмотрено.

В декабре 2022 года «Спецтрансстрой» подавал в суд иск с аналогичными требованиями. Он был оставлен без движения из-за нарушения заявителем требований Арбитражного процессуального кодекса РФ. В марте 2023 года суд вернул иск заявителю.

В январе 2023 года ЗАО «Белшпала» обратилась в арбитражный суд Белгородской области с заявлением о самобанкротстве, заявив о долгах на сумму 583,9 млн руб. Оно было принято к производству, ближайшее заседание назначено на 18 декабря 2023 года.

Согласно картотеке арбитражного суда Москвы, «Спецтрансстрой» также находится в процессе банкротства. С таким заявлением в ноябре 2020 года обратилось московское ООО «А-А Инвест». В феврале 2021-го должник был признан банкротом, в отношении него введено конкурсное производство, конкурсным управляющим назначен Олег Огарков. В реестр были включены требования «А-А Инвест» в размере 471,4 тыс. руб.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Спецтрансстрой» было зарегистрировано в 2010 году для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 500 тыс. руб. Генеральным директором до начала ликвидации и банкротства юрлица был Александр Сажин. Контролирует ООО москвич Роман Шленчак (1% напрямую и 99% через принадлежащее ему ООО «Вектор», занимающееся деятельностью в области права). 2022 год компания закончила с нулевой выручкой и чистым убытком в 2 млрд руб. В последний раз застройщик работал с выручкой в 2020 году — тогда общество закончило год с выручкой в 360 млн руб. и чистым убытком в 5,9 млрд руб. ЗАО «Белшпала», по собственным данным, производит шпалы, использующиеся на объектах РЖД. Оно было зарегистрировано в 2010 году для производства изделий из бетона, цемента и гипса. Уставный капитал — 161,4 тыс. руб. Генеральным директором является Дмитрий Спиренков, актуальные данные об учредителях не опубликованы. Ранее компания контролировалась московским ООО «Промышленные предприятия», которое было ликвидировано в 2011 году. Оно принадлежало Анатолию Антипову (51%), Александру Шевелеву (24,5%) и Антону Словецкому (24,5%). Выручка «Белшпалы» в 2022 году составила 670 млн руб. (в 2021-м — 658 млн руб.), чистая прибыль — 22 млн руб. (660 тыс. руб.).

Алина Морозова

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