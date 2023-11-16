Экскаватор оставил без связи на 14 часов Камчатку, Чукотку и Северные Курилы

Более 14 часов длился локдаун без интернета и устойчивой телефонной связи в Камчатском крае, Чукотском автономном округе и Северо-Курильске из-за повреждения наземной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) экскаваторщиком, имя которого не названо.

В среду, 15 ноября, внезапно исчезли интернет и сотовая связь у ряда операторов. Около полуночи специализированные ремонтные бригады камчатского филиала «Ростелекома» смогли добраться до места повреждения ВОЛС в 22 км от поселка Дальний Усть-Большерецкого района. Как сообщили в «Ростелекоме», причиной аварии стали действия некоей сторонней организации. Как выяснилось уже сегодня, 16 ноября, оперативно удалось найти экскаваторщика, который при проведении земляных работ повредил кабель. Он и указал ремонтникам место обрыва. Однако аварию удалось ликвидировать и восстановить связь в полном объеме лишь утром в четверг.

В течение 14 часов у жителей населенных пунктов в трех регионах страны пропала возможность оплачивать товары в магазинах и топливо на АЗС через терминалы, не работали банкоматы, в которых быстро закончились наличные деньги, не работали приложения банков, служб такси и т. д. Телефонная связь также была крайне неустойчивой, с трудом отправлялись СМС-сообщения.

Также не работала система продажи товаров с обязательной маркировкой (молочных продуктов, табачных изделий, минеральной воды, алкоголя) даже за наличные деньги.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сегодня в ходе прямой линии признал, что авария показала уязвимость Камчатки, и заявил о необходимости создавать резервную линию на случай ЧС: «Это дорогостоящая работа, но необходимая для нашей безопасности. Я буду продолжать на федеральном уровне этот вопрос ставить».

Это уже третье крупное ЧП, случившееся со связью на Камчатке из-за экскаваторщиков. В апреле 2017 года из-за порыва ВОЛС в Хабаровском крае не только Камчатка, но и Сахалин с Магаданом были без связи десять часов. А 31 мая 2021 года порыв в том же Усть-Большерецком районе оставил Камчатку без связи на шесть часов. Тогда также всерьез говорили о необходимости создания резервных линий на такие случаи, но дальше разговоров не пошло.

Как сообщалось ранее, в октябре 2016 года «Ростелеком» завершил работы по реализации проекта по строительству подводной волоконно-оптической линии связи Сахалин—Магадан—Камчатка (ПВОЛС). Общая протяженность ПВОЛС составила около 1,7 тыс. км. Максимальная пропускная способность линии — до 8 Тбит/с. Значительна также протяженность наземной части магистрали, которая неоднократно повреждалась.

Прокладка ПВОЛС позволила регионам отказаться от дорогостоящей и медленной спутниковой связи. Позже ресурсы на магистральной оптической линии связи стали также доступны операторам «большой тройки».

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский