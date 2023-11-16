Муниципальный долг Нижнего Новгорода вырастет на 34% к 2025 году

Предельный размер внутреннего долга Нижнего Новгорода на 2025 год планируется увеличить до 19,9 млрд руб. Об этом говорится к проекте бюджета Нижнего Новгорода на 2024 и прогнозируемый период 2025-2026 годов.

Таким образом к показателям 2023 года муниципальный долг Нижнего Новгорода вырастет на 34%. Сейчас, по данным администрации города, внутренний долг муниципалитета составляет 13,1 млрд руб.

Расходы Нижнего Новгорода на 2024 год запланированы в объеме 56,4 млрд руб., доходы – 53,9 млрд руб. Дефицит бюджета превысит 2,4 млрд руб. Собственные доходы на 2024 год запланированы в размере 26,6 млрд руб.

Александра Викулова