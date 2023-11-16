В Ульяновской области школьник пытался поджечь релейный шкаф

В четверг стало известно, что транспортная полиция разбирается в попыткой поджога релейного шкафа на железной дороге в Ульяновской области. Об этом в четверг утром сообщил ряд телеграмм-каналов. В Ульяновском Линейном отделе МВД РФ на транспорте эти сообщения не опровергают, но и не комментируют, ссылаясь на «отсутствие официальной информации».

По неофициальной информации, релейный шкаф в районе Императорского моста в Ульяновске 12 сентября пытался поджечь 12-летний школьник, сказавший полицейским, что на него «давили украинские спецслужбы и угрожали убить его семью», постороннего человека у релейных шкафов заметил машинист поезда. Прибывшие на место оперативники обнаружили, что релейный шкаф облит горючей жидкостью, рядом с ним бутылка с остатками жидкости и спички. Возгорания не было.

Школьник, совершивший это, был найден в среду. Возбуждено уголовное дело по факту попытки умышленного уничтожения имущества путем поджога (ст. 167 УК РФ).

Андрей Васильев, Ульяновск