Техника в деле

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, какие вопросы и проблемы затронули эксперты по информационной безопасности и участники форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Москве прошел ежегодный SOC-Forum. В этот раз ключевой для двух дней мероприятия стала тема «Как достичь устойчивости в бизнесе и информационной безопасности». Среди организаторов мероприятия Федеральная служба безопасности и Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. Генеральный партнер — группа компаний «Солар». Своими болями и экспертизой на форуме поделились представители Минцифры, Центрального Банка, «Сбера», «Лаборатории Касперского», VK, BI.ZONE, Positive Technologies и прочие ведущие эксперты отрасли.

В первый день обсуждали будущие тренды, новые SOC-технологии и роль киберразведки. В частности, представители центра Solar AURA отметили, что с начала года в сеть утекли данные более 330 организаций, а это чревато новыми атаками на них, их партнеров и клиентов. Участники бизнес-трека обсудили подход к информационной безопасности с учетом турбулентности в экономике и геополитике.

Большой дисбаланс между спросом и предложением привел к опережающему в полтора раза рынок росту зарплат (на 15% за год) и необъективному росту цен. Иногда цены на незрелые продукты стартапов завышены в два-три раза, отметил гендиректор группы компаний «Солар» Игорь Ляпунов. По его словам, ответом на этот вызов видятся инвестиции в выращивание специалистов и развитие собственных технологий.

Задача бизнеса — добывать данные у клиента, предлагая взамен удобство сервиса и прочие преимущества, высказал уверенность директор по цифровой трансформации «Согаза» Павел Бутенко. В качестве драйвера направления он отметил искусственный интеллект. Директор по информационным технологиям и старший вице-президент Альфа-банка Виталий Задорожный подчеркнул важность безопасной разработки. Каждый специалист, по убеждению спикера, должен обладать базовой гигиеной кибербезопасности, а разработчик же — хорошо разбираться в вопросе.

Вообще отрасль испытывает заметный дефицит кадров, отметила директор по персоналу Холдинга Т1 Екатерина Мелентьева. Она считает, что решить проблему можно в том числе с помощью аккредитации IT-компаний и льгот. А компенсировать утечку кадров можно с помощью модели дистанционной работы.

Второй день мероприятия посвятили дискуссиям о текущих киберугрозах и прогнозам, защищенности российских организаций, опыту клиентов, фреймворкам и обучению сотрудников. Центр исследования киберугроз Solar 4RAYS рассказал о критической атаке на одного из операторов связи. Закончился SOC-Forum киберстендапом, на котором эксперты постарались с юмором поделиться мнением о развитии отрасли.