На архитектурную подсветку въезда в Уфу направят более 296 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы на конкурсе 6 декабря планирует выбрать подрядчика устройства архитектурно-художественной подсветки зданий въезда в Уфу со стороны аэропорта (въездные ворота), сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 296,72 млн руб., он будет оплачен из бюджетов республики и города.

Подсветку установят до 22 декабря на трех домах по улице Валиди и на проспекте Салавата Юлаева, а также до июля 2024 года — на 33 домах по улицам Айской, Академика Ураксина, Бакалинской, Бехтерева, Высотной, Кавказской, Караидельской, Коммунистической, Менделеева, Октябрьской Революции, Салавата и Сочинской. Подсветка одного дома стоит от 142 тыс. до 14,69 млн руб.

Майя Иванова

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