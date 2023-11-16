Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Казтрансойл» поставил в Германию 690 тыс. тонн нефти через Россию

Казахстанская национальная нефтетранспортная компания «Казтрансойл» экспортировала в ФРГ 690 тыс. тонн нефти через систему нефтепроводов «Транснефти» в январе–октябре 2023 года. Как говорится в сообщении пресс-службы казахстанской компании, в ноябре ожидается поставка еще 100 тыс. тонн.

«Казтрансойл» в декабре 2022 года получил заявку на транспортировку в 2023 году 1,2 млн тонн нефти через систему «Транснефти» в пункт сдачи «Адамова застава» (Польша) для дальнейшей транспортировки в Германию. Казахстанская компания отмечает, что у нее есть технические возможности для транспортировки такого количества нефти, но фактические объемы зависят от заявок нефтекомпаний.

Министерство энергетики Казахстана ведет переговоры об увеличении объемов поставок нефти в Германию до 2 млн тонн в год по нефтепроводу «Дружба». Как утверждает Астана, немецкая сторона выразила заинтересованность в увеличении объемов поставок.

Подробнее о транзите нефти из Казахстана в Германию — в материале «Ъ» «В Германию дошлют казахских баррелей».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...