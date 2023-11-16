«Казтрансойл» поставил в Германию 690 тыс. тонн нефти через Россию

Казахстанская национальная нефтетранспортная компания «Казтрансойл» экспортировала в ФРГ 690 тыс. тонн нефти через систему нефтепроводов «Транснефти» в январе–октябре 2023 года. Как говорится в сообщении пресс-службы казахстанской компании, в ноябре ожидается поставка еще 100 тыс. тонн.

«Казтрансойл» в декабре 2022 года получил заявку на транспортировку в 2023 году 1,2 млн тонн нефти через систему «Транснефти» в пункт сдачи «Адамова застава» (Польша) для дальнейшей транспортировки в Германию. Казахстанская компания отмечает, что у нее есть технические возможности для транспортировки такого количества нефти, но фактические объемы зависят от заявок нефтекомпаний.

Министерство энергетики Казахстана ведет переговоры об увеличении объемов поставок нефти в Германию до 2 млн тонн в год по нефтепроводу «Дружба». Как утверждает Астана, немецкая сторона выразила заинтересованность в увеличении объемов поставок.

Подробнее о транзите нефти из Казахстана в Германию — в материале «Ъ» «В Германию дошлют казахских баррелей».

Леонид Уварчев