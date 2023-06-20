В Германию дошлют казахских баррелей

«Казмунайгаз», с февраля поставляющий нефть через Россию в Германию по нефтепроводу «Дружба», подписал контракт об отправке на немецкий НПЗ в Шведте 600 тыс. тонн до конца года, то есть примерно по 100 тыс. тонн в месяц. При этом казахстанская сторона подала заявку в «Транснефть» на прокачку в июле существенно большего объема — 250 тыс. тонн. Однако источники “Ъ” полагают, что речь идет о компенсации объемов, недопоставленных в феврале—мае, и сомневаются в способности Казахстана существенно увеличить отгрузки в Германию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Гриц, Коммерсантъ Фото: Сергей Гриц, Коммерсантъ

Структура госкомпании Казахстана «Казмунайгаз» KazMunayGasTradingAG и совладелец нефтеперерабатывающего завода PCKRaffinerie в Шведте (Германия) RosneftDeutschland подписали договор о поставках нефти на 2023 год. Речь идет о 600 тыс. тонн до конца года. При этом председатель правления «Казмунайгаза» Магзум Мирзагалиев выразил заинтересованность в наращивании поставок, в том числе через другие казахстанские нефтекомпании. Сейчас поставки будут идти с месторождения Карачаганак.

Германия начала закупать казахстанскую нефть в феврале 2023 года после отказа Берлина от закупок сырья в России, которая до начала боевых действий на Украине поставляла в Германию по северной ветке нефтепровода «Дружба» 19 млн тонн в год. Предполагалось, что транзит казахстанской нефти в Германию составит 1,2 млн тонн по итогам 2023 года. Пока за февраль—май фактические поставки составили 190 тыс. тонн, заявка на июнь составила 100 тыс. тонн.

600 тысяч тонн составит объем контракта на поставку нефти между «Казмунайгазом» и НПЗ в Шведте во втором полугодии 2023 года

При этом, как сообщил “Ъ” советник главы «Транснефти» Игорь Демин, заявка «Казмунайгаза» на июль предполагает транзит через Россию 250 тыс. тонн. То есть если Казахстан будет поддерживать транспортировку в аналогичных объемах, то до конца года она может достичь почти 1,8 млн тонн. Но, полагают источники “Ъ”, близкие к «Казмунайгазу», скорее всего, речь идет о «наверстывании» темпов поставок в начале года, которые в феврале—марте составляли 20 тыс. тонн, а в апреле — 50 тыс. тонн.

Как полагают собеседники “Ъ”, в дальнейшем объемы транзита снова снизятся под предлогом плановых ремонтов на месторождениях или транспортной инфраструктуре Казахстана.

Другой источник “Ъ” на рынке предполагает, что расхождение в объемах заявок и подписанного с Германией контракта может означать начало поставок или от других добывающих компаний, или с других месторождений. Но, уверен он, Астана не сможет существенно нарастить транспортировку в Германию из-за дефицита нефти подходящего качества.

От объема поставок казахстанской нефти зависит в том числе размер тарифа на прокачку сырья по территории Белоруссии. В мае Минск предложил «Транснефти» повысить стоимость транзита с 1 июля на 84%, поскольку прокачка в 2023 году резко упала. Причем тариф предложено увеличить не только на северной ветке, но и на южном направлении в Венгрию, Словакию и Чехию, по которой до сих пор поставляется российская нефть. Но такое перекрестное субсидирование не устраивает российскую сторону. В ответ «Транснефть» (письмо в адрес «Гомельтранснефть Дружба» есть в распоряжении “Ъ”) указала, что вопрос компенсации расходов на содержание северной ветки «Дружбы» должен решаться за счет повышения ставки для нефти Казахстана.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отмечает, что, даже если объемы прокачки будут увеличены до 250 тыс. тонн в месяц, они все равно останутся слишком небольшими для того, чтобы обеспечивать безубыточную прокачку по территории Белоруссии, так что страна вряд ли откажется от своего намерения повысить тарифы. При этом господин Юшков сомневается в способности Казахстана долгое время сохранять поставки в Германию на уровне 250 тыс. в месяц, если только казахстанские компании не решат урезать отгрузки своей нефти морем в Усть-Луге (10 млн тонн в год). Эксперт напоминает, впрочем, что Германия заинтересована в росте поставок по «Дружбе», так как они существенно дешевле, чем закупки морских партий нефти через порт в польском Гданьске.

Ольга Мордюшенко