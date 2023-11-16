Студенты МГИМО сообщили об увольнении замдекана, организовавшего лекцию Урганта
Замдекана факультета международной журналистики МГИМО Юрия Кобаладзе уволили из вуза после приглашения телеведущего Ивана Урганта на лекцию, сообщили студенты учебного заведения изданию MSK1.
Лекция Ивана Урганта прошла в МГИМО в середине октября 2023 года. Как писало RT, руководство вуза «было шокировано» решением господина Кобаладзе пригласить телеведущего в вуз. Спустя месяц замдекана факультета международной журналистики сообщил студентам о своем увольнении.
«Мы все в шоке. Мне кажется, что если студенты пойдут писать коллективное письмо, то это вряд ли что-то изменит»,— пояснил изданию один из студентов.
По словам учащихся, Юрий Кобаладзе часто приглашал известных артистов, политиков и телеведущих встречаться со студентами факультета. «Благодаря ему мы познакомились с Ириной Хакамадой, Леонидом Якубовичем и Иваном Ургантом»,— рассказал другой студент факультета.
18 октября депутаты Госдумы попросили проверить Ивана Урганта на предмет финансирования Вооруженных сил Украины. Такая же проверка будет проведена в отношении шоумена Максима Галкина (включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), артиста Александра Реввы и ведущего Александра Гудкова.