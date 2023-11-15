Росимущество одобрило дробление акций «Транснефти», после которого их цена снизится в 100 раз

Росимущество, как единственный акционер «Транснефти», одобрило сплит акций компании с коэффициентом 1 к 100, следует из сообщения на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Число обыкновенных акций «Транснефти» после дробления составит 569 446 800, привилегированных (префы) — 155 487 500. Номинальная стоимость одной обыкновенной и привилегированной акции в результате сплита составит 0,01 руб.

Сейчас, до завершения процедуры дробления, номинальная стоимость одной акции «Транснефти» составляет 1 руб. Все обыкновенные акции принадлежат государству в лице Росимущества, на рынке торгуются только префы. Цена привилегированной акции «Транснефти» на бирже самая высокая на российском фондовом рынке среди ликвидных бумаг. По итогам торгов сегодня, 15 ноября, цена префа «Транснефти» составила 146,2 тыс. руб.

18 сентября совет директоров «Транснефти» рекомендовал акционерам одобрить сплит акций компании в 100 раз. В результате дробления акций их номинальная стоимость составит 0,01 руб. Сплит, как заявляли в «Транснефти», позволит большему количеству граждан России инвестировать в компанию.

Эрдни Кагалтынов