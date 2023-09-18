Совет директоров «Транснефти» рекомендовал дробление акций компании в 100 раз

Совет директоров «Транснефти» (MOEX: TRNFP) рекомендовал акционерам одобрить процедуру дробления (сплит) обыкновенных и привилегированных акций компании в 100 раз. После сплита число обыкновенных акций составит 569 446 800 шт., привилегированных — 155 487 500 шт., следует из сообщения компании.

Сплит — увеличение числа находящихся в обращении акций компании за счет пропорционального дробления каждой первоначальной акции. Как правило, цель дробления — сделать подорожавшие акции более доступными, чтобы привлечь к торговле больше трейдеров.

Сейчас число обыкновенных акций «Транснефти» составляет 5 694 468 шт., привилегированных — 1 554 875 шт., с номинальной стоимостью каждой бумаги в 1 руб. После дробления номинальная стоимость акции составит 0,01 руб. Сегодня, 18 сентября, привилегированные акции «Транснфети» на Мосбирже выросли на 1,83%, до 150 тыс. руб. за штуку.

Первым идею сплита акций предложил в 2017 году глава РФПИ Кирилл Дмитриев, когда вошел в совет директоров «Транснефти». В марте 2023 года председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов предложил дробить на доли для частных инвесторов все дорогостоящие акции. Он отмечал, что для многих розничных инвесторов такие инструменты недоступны. В качестве решения господин Швецов предложил выпускать расписки на доли подобных акций.

Эрдни Кагалтынов