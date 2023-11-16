Экс-чиновник увяз в песке

Кассационный суд оставил без удовлетворения жалобу защиты бывшего заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша на определение Ростовского облсуда, отправившего экс-чиновника в колонию на четыре года по обвинению в подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями. По версии обвинения, замгубернатора путем угроз заставил своих подчиненных из регионального Минстроя «закрыть глаза» на финансовые нарушения при строительстве стадиона «Ростов Арена». Сергей Сидаш свою вину не признал, а его защита настаивала на отмене обвинительного вердикта.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Бывший заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Во вторник Кассационный суд общей юрисдикции (расположен в Краснодаре) рассмотрел жалобы адвокатов на определение Ростовского областного суда по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша, а также учредителя АО «Донтрансгидромеханизация» Валентина Леванова и генерального директора этой компании Андрея Андросова.

Адвокаты просили отменить обвинительный вердикт, в соответствии с которым экс-чиновник и предприниматели были отправлены в колонию общего режима.

Как сообщили «Ъ-Юг» в Четвертом кассационном суде, определение Ростовского облсуда в части признания подсудимых виновными оставлено без изменения.

Адвокат Александр Полянский, представлявший в суде интересы Сергея Сидаша, на телефонные звонки «Ъ-Юг» не ответил.

Напомним, в июне 2023 года Ростовский областной суд приговорил Сергея Сидаша к лишению свободы на четыре года по обвинению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. Валентин Леванов и Андрей Андросов были признаны виновными в мошенничестве и получили по шесть и пять лет колонии соответственно.

Экс-чиновник и предприниматели попали под уголовное дело в связи со строительством стадиона «Ростов Арена», которое осуществлялось в рамках подготовки к проведению ЧМ по футболу (состоялся в РФ в 2018 году).

По версии обвинения, компания «Донтрансгидромеханизация» поставила на стройку стадиона мелкозернистый песок вместо предусмотренного проектом более качественного крупнозернистого. Замена материала не была отражена в смете, и поставщику заплатили 474 млн руб. как за крупнозернистый песок. Сторона обвинения считает, что стоимость фактически использованного материала была на 80,7 млн руб. меньше.

Сергей Сидаш был задержан правоохранительными органами в мае 2019 года. К уголовному делу также были привлечены Валентин Леванов и Андрей Андросов, которых заподозрили в хищении «сэкономленных» денежных средств.

Следствие посчитало, что курировавший строительство стадиона заместитель губернатора путем угроз и уговоров склонил чиновников регионального Минстроя осуществить строительные работы без корректировки сметы в сторону уменьшения их стоимости с учетом замены песка на более дешевый.

По версии обвинения, Сергей Сидаш пошел на преступление из карьерных соображений, опасаясь затягивания строительства и негативной оценки его работы в случае срыва сроков сдачи «Ростов Арены».

В октябре 2022 года Кировский районный суд Ростова приговорил всех троих фигурантов к лишению свободы условно. Экс-заместитель губернатора получил четыре года, предприниматели — по пять лет.

Однако в июне этого года апелляционная инстанция Ростовского областного суда удовлетворила требование прокуратуры и изменила приговор, назначив фигурантам дела реальные сроки лишения свободы.

Сам Сергей Сидаш во время судебных процессов настаивал на своей невиновности.

По его словам, он не изучал детально проектно-сметную документацию, так как считал это делом других сотрудников правительства, в частности специалистов по строительству и составлению госконтрактов. Чиновник говорил, что его главной задачей было не допустить срыва сроков строительства стадиона к началу ЧМ, и он делал все для этого. «Если бы сегодня то же самое произошло, я бы точно так же все сделал, чтобы не подвести ни Ростовскую область, ни наше региональное правительство», — заявлял Сергей Сидаш.

Вадим Водолазов