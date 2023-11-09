В частных клиниках Крыма перестали делать аборты

В частных клиниках Крыма перестанут проводить аборты. Как сообщает пресс-служба минздрава республики, медучреждения добровольно отказались от процедуры, чтобы не ухудшать демографическую ситуацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский считает, что за счет введенного запрета женщины будут принимать более обдуманное решение по сохранению или прерыванию беременности. Константин Скорупский отмечает, что в государственных больницах женщинам предоставляют полную информацию о действующих мерах соцподдержки семей с детьми. По его словам, «пациенток направляют на проведение психологического доабортного консультирования, чтобы помочь разобраться в себе и мотивах своего решения».

Министр отметил, что в 2022 году сохранить беременность после доабортного медико-психологического консультирования решили 10,1% женщин. В 2023 году их количество увеличилось уже до 21%, или 219 из 1037 беременных.

Татьяна Ручкина

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