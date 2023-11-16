«Сити» сорвал банк

«Манчестер Сити» конвертировал колоссальные спортивные успехи прошлого сезона в колоссальный успех финансового характера. Победы в Лиге чемпионов, национальном первенстве и Кубке страны позволили ему получить рекордные для английского футбола доходы — £712,8 млн (€815,14 млн), существенно увеличив поступления по всем основным статьям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Phil Noble / Reuters Фото: Phil Noble / Reuters

В том, что финансовый отчет «Манчестер Сити», охватывающий предыдущий финансовый год, то есть, по сути, предыдущий футбольный сезон, превратился в громкую новость для всех ведущих английских медиаресурсов, нет ничего странного. В нем фигурируют слишком впечатляющие цифры, чтобы не обратить на них внимание.

В октябре в аналогичном документе о рекордных для клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) доходах в £648,4 млн отчитался сосед «Манчестер Сити» «Манчестер Юнайтед». Но достижение продержалось недолго и было побито с запасом. Поступления «Манчестер Сити» за 12-месячный период до 30 июня 2023 года составили £712,8 млн. Причем этот показатель практически на £100 млн больше, чем клуб продемонстрировал в своем прошлом отчете (прибыль и вовсе увеличилась вдвое — с £41,7 млн до £80,4 млн). Более того, он тянет уже не просто на внутренний, а на мировой рекорд. Формально он до сих пор принадлежит «Барселоне». В 2019 году, перед приведшей к серьезному проседанию футбольного рынка пандемией коронавируса, она зафиксировала доходы в размере €990 млн. Но тогда эксперты сомневались насчет абсолютной релевантности ряда цифр, предполагая, что реальные поступления каталонцев все-таки немножко скромнее.

В случае с «Манчестер Сити» происхождение рывка, который состоялся, невзирая на существенный рост зарплат в клубе (а размер его платежной ведомости увеличился по сравнению с 2022 годом почти на £70 млн), объяснить довольно просто. На самом деле он — идеальная иллюстрация эффективной конвертации спортивных успехов в финансовые. А в прошлом сезоне они у манчестерского клуба были грандиозными. Он выиграл сразу три престижных трофея: золото чемпионата Англии, Кубок страны, а главное — впервые в истории после долгой череды осечек на ближних подступах к призу первенствовал в Лиге чемпионов.

Собственно, «в первую очередь» на эти победы сам «Манчестер Сити» и указал в отчете, рассказывая о том, за счет чего, например, ему удалось добиться такого скачка доходов от телетрансляций. А они поднялись на 20%, едва не перекрыв отметку в £300 млн.

Более продуктивные, чем прежде, выступления «Манчестер Сити» в кубковых турнирах позволили ему в минувшем сезоне сыграть на домашней арене Etihad Stadium на четыре матча больше, чем в том, что ему предшествовал. А они вкупе с повышением интереса к играм болельщиков обеспечили клубу «лишние» £17,4 млн по статье matchday, в которую включают доходы, связанные непосредственно с проведением встреч, прежде всего реализацией билетов на них.

Наконец, отличной во всех смыслах для «Манчестер Сити» получилась летняя трансферная кампания 2022 года. В ее рамках он купил за €60 млн (оценка Transfermarkt) у дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна, который моментально превратился в одного из лидеров команды и демонстрирует потрясающую результативность. Но не менее удачными были и продажи. Трансферы Габриэла Жезуса и Александра Зинченко в «Арсенал» и Рахима Стерлинга в «Челси», не повлияв негативно на качество игры «Манчестер Сити», принесли ему £125 млн.

Впрочем, в триумфальном в целом отчете содержится и упоминание «определенных рисков», которые могут оказать «материальное влияние» на клуб в будущем. Что имеется в виду, догадаться нетрудно.

Еще в феврале АПЛ открыла разбирательство в отношении «Манчестер Сити», которому были предъявлены обвинения по 115 пунктам. Клуб подозревают в многочисленных нарушениях финансового регламента структуры в период с 2009 по 2018 год, а также в отказе от сотрудничества с органами, расследовавшими их. «Манчестер Сити», который наотрез отвергал обвинения, грозит широкий спектр санкций: от не слишком значительного по его меркам денежного штрафа до лишения очков и даже исключения из премьер-лиги.

Алексей Доспехов