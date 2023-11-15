Дарья Трепова не согласилась с прокурором

В Санкт-Петербурге в военном суде начался процесс по делу о теракте, в результате которого был убит военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, и пострадали еще более 50 человек. По версии следствия, преступление по заданию украинских спецслужб совершила россиянка Дарья Трепова, а еще одному фигуранту, Дмитрию Касинцеву, который спрятал ее в своей квартире от правоохранителей, вменили укрывательство особо тяжкого преступления. Госпожа Трепова в суде признала вину только в подделке документов, а господин Касинцев считает, что в его случае речь может идти лишь о несообщении о преступлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дарья Трепова настаивает, что не знала о бомбе, заложенной в подарочный бюст для военкора

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Дарья Трепова настаивает, что не знала о бомбе, заложенной в подарочный бюст для военкора

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге, в 1-м Западном окружном военном суде началось выездное судебное заседание по делу Дарьи Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и ее предполагаемого сообщника Дмитрия Касинцева. Процесс ведет тройка судей 2-го Западного окружного военного суда (Москва). Подсудимой инкриминируют теракт (ч. 3 ст. 205 УК РФ), в результате которого в начале апреля этого года погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин) и пострадали более 50 человек, незаконный оборот взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) и подделку документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ). Молодому человеку вменяют укрывательство подсудимой после теракта (ч. 2 ст. 316 УК РФ, до двух лет колонии).

На заседании присутствовали более 20 потерпевших, включая несовершеннолетнего, которого суд попросил удалиться до тех пор, пока на слушание не придут его законные представители.

Дарья Трепова сообщила суду, что родилась в городе Пушкине (часть Санкт-Петербурга) в 1997 году, там же закончила художественную школу и потом поступила в СПбГУ, но не доучилась. В последнее время жила в Москве, замужем, занималась торговлей в интернете как индивидуальный предприниматель. Дмитрий Касинцев рассказал, что сам он из Уссурийска (Приморский край), но последние годы проживал в Петербурге и Ленобласти, зарабатывая репетиторством.

После этого прокурор зачитала обвинительное заключение. В нем говорится, что обвиняемая выступала против специальной военной операции (СВО) и была завербована представителями украинской диверсионно-террористической группы (ДРГ). Теракт, сказала гособвинитель, был организован для «устрашения населения и побуждения к отказу от взглядов, одобряющих цели и задачи СВО», а общественное место (кафе Street Food Bar №1, где проходило мероприятие патриотического движения «Кибер Z фронт») было выбрано ради большего резонанса.

По разработанному ДРГ плану, продолжила прокурор, Дарья Трепова должна была изображать студентку-скульптура, которая якобы поддерживает СВО и является поклонницей военкора, а сама гипсовая фигура для осуществления теракта была сделана еще в феврале. С этой же целью было изготовлено поддельное водительское удостоверение на имя Анастасии Кривулиной (сразу после взрыва свидетели говорили, что девушка на встрече представилась как Анастасия). Также от ее лица был создан Telegram-канал.

Прокурор указала, что фигурант получила 132 тыс. руб. на криптокошелек на подготовку теракта.

По версии гособвинения, Дарья Трепова получила самодельное взрывное устройство (СВУ) 8 марта через посредника в Москве. В материалах дела говорится, что 31 марта обвиняемая лично перевезла замаскированную взрывчатку в Петербург и хранила ее в квартире на Васильевском острове. Прокурор заявила, что Трепова сама активировала СВУ, убрав в нижней части подарочного бюста магнит, после чего поехала в кафе на Университетской набережной. После вручения статуэтки военкору с помощью телефонного вызова с эстонской сим-карты не установленными правоохранителями лицами произошел взрыв. Прокурор добавила, что кураторы следили за мобильным Дарьи Треповой через программу родительского контроля, которую та установила заранее.

Как сообщалось ранее, Дарья Трепова успела скрыться с места теракта, но вскоре была задержана в квартире Дмитрия Касинцева в поселке Парголово (Ленобласть). Последний, по мнению обвинения, достоверно знал о причастности девушки к гибели Владлена Татарского, но укрывал обвиняемую вплоть до обнаружения и задержания. Вину подсудимый признал частично, но при этом не согласился с квалификацией деяния: он и его защита настаивают на более мягком «несообщении о преступлении» (ст. 205.6 УК РФ, до года лишения свободы).

Главная же фигурантка из предъявленных ей обвинений согласна лишь с тем, что пользовалась фальшивым водительским удостоверением.

По ее словам, она не знала, что в подаренный ей блогеру Татарскому бюст было заложено самодельное взрывное устройство. «Я не знала, что в статуэтке находится СВУ. По ч. 4 ст. 327 УК РФ я признаю полностью»,— сказала обвиняемая.

После перерыва судья сообщил, что один из потерпевших по делу скончался. Подробностей не последовало, однако, как позже стало известно из СМИ, смерть никак не связана с последствиями взрыва в кафе. В завершение заседания судья предупредил: «Процесс не одного дня и даже недели, будем работать плотно».

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург