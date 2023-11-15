На содержание липецких дорог в 2024 году могут выделить 1,8 млрд рублей

Областное учреждение «Дорожное агентство Липецкой области» объявило три тендера по выбору подрядчиков для содержания автодорог региона и сооружений на них в 2024 году. Общая сумма начальных цен контрактов составляет 1,86 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

В обязанности подрядчиков будут входить очистка проезжей части и обочин от мусора в весенне-летне-осенний период и от снега, льда в зимний, восстановление дорожной разметки, знаков, светофоров, вырубка насаждений на обочинах, мелкий ремонт дорожного покрытия и так далее. Срок оказания этих услуг — с 1 января по 31 декабря 2024 года.

На первых торгах разыгрывается право на обслуживание 1,9 тыс. км дорог в Данковском, Лебедянском, Добровском, Липецком, Долгоруковском, Задонском, Лев-Толстовском районах за 643,5 млн руб. На вторых — 1,6 тыс. км дорог в Воловском, Чаплыгинском, Хлевенском, Тербунском, Липецком, Грязинском, Добровском, Лебедянском, Задонском районах и в Липецке за 624 млн руб. На третьих — 1,86 тыс. км. в Усманском, Грязинском, Становлянском, Краснинском, Лебедянском, Измалковском, Елецком, Задонском, Добринском районах за 600 млн руб.

Подрядчиков выберут в ходе конкурсов, заявки на участие в которых принимаются до 30 ноября. Итоги планируется подвести 5 декабря. В первую очередь будет учитываться выгодность ценового предложения, во вторую — квалификация участника.

Как «Дорожное хозяйство Липецкой области» выбирало подрядчиков для ремонта магистралей за 4,4 млрд руб. — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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