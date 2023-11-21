Перевалить и накормить

Краснодарский край занимает четвертое место в рейтинге российских регионов по уровню развития экспортного потенциала агропредприятий. Основные направления поставок — страны Ближнего Востока и Закавказья. В перспективе Краснодарский край настроен на быстрое освоение рынков Африки и возможность развития торговых отношений с Кубой. По-прежнему зерно — основной вид экспортируемой регионом сельхозпродукции. В минсельхозе Кубани отмечают, что цель регионального экспорта — поставки сельскохозяйственной продукции с высокой добавленной стоимостью и постепенный уход от сырьевого экспорта. Участники рынка считают ключевой задачей в нынешних условиях возможность поставок излишков сельхозпродукции на внешние рынки по приемлемым ценам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За семь месяцев 2023 года Кубань экспортировала агропродукцию на сумму более $2 млрд

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ За семь месяцев 2023 года Кубань экспортировала агропродукцию на сумму более $2 млрд

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Согласно исследованию Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России Agroexport, в 2022 году Кубань заняла четвертое место в рейтинге регионов России по уровню развития экспортного потенциала АПК.

С Запада уходим на Восток

В 2023 году Краснодарскому краю доведен целевой показатель по объему экспорта продукции АПК в размере $2,61 млрд. По состоянию на начало августа текущего года регион экспортировал агропродукцию на сумму более $2 млрд в действовавших на тот момент ценах, сообщило министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края. Основные направления поставок продукции АПК — страны Ближнего Востока и Закавказья (ключевой импортер здесь — Турция). Также среди ключевых импортеров сельхозпродукции — Северная Африка (Египет, Судан) и Азия (Китай, Индия).

В 2024 году в Краснодарском крае будут подведены итоги профильного национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Как сообщили «G» в краевом аграрном ведомстве, цели и задачи, которые ставились в рамках проекта, практически достигнуты. В ведомстве считают, что в свое время были правильно расставлены акценты по экспортно ориентированной продукции, разработаны эффективные меры господдержки.

«В приоритете у нас было развитие экспорта готовой продукции. Сырье, в частности зерновые, не нуждались в продвижении, на них всегда был и будет спрос. А вот готовую продукцию нужно правильно показать, нередко отформатировать ее под запрос конкретной страны-покупателя. Более того, для некоторых стран нужно разрабатывать абсолютно новый продукт. Как результат — наши предприятия вывели на международный рынок масложировую, молочную, винодельческую продукцию, кондитерские изделия»,— пояснили «G» в минсельхозе Кубани.

Так, экспорт масложировой продукции с начала текущего года в денежном выражении превысил $744 млн, молочной и мясной — почти $50 млн, готовой пищевой продукции — $124 млн.

Как отмечают в аграрном ведомстве края, текущая цель регионального экспорта — поставки сельскохозяйственной продукции с высокой добавленной стоимостью и постепенный уход от сырьевого экспорта. Идет дальнейшее быстрое освоение рынков Африки, расширяется уже сложившееся сотрудничество с постоянными внешнеэкономическими партнерами, такими как Саудовская Аравия, Турция, Египет. Более того, край рассматривает возможность развития торговых отношений с Кубой. В рамках визита на Кубу в мае 2023 года кубанской делегации, которая участвовала в заседании Российско-Кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, эти намерения подтвердили кубанские сельхозпроизводители.

Потерю западных рынков и трудности, связанные с санкциями, удается нивелировать посредством освоения новых направлений и реализации мер господдержки в области льготного кредитования. Сельхозпроизводителям Кубани, которые поставляют продукцию на внешние рынки, с 1 января 2024 года власти будут компенсировать от 25 до 100% расходов на логистику.

Маршрут перестроен

При серьезных изменениях логистических маршрутов одним из главных пунктов отправки сельхозпродукции в текущем сезоне на Кубани остается глубоководный порт Новороссийска. В агрохолдинге «Доставка морем» отмечают усиление конкуренции среди крупных игроков за портовые мощности. Пока логистика создает эффект «узкого горлышка». Но в перспективе южный экспорт сельхозпродуктов будет расти. Конкуренция за мощности привела к тому, что существенно вырос и фрахт, и время прохождения судов, например через Керченский пролив. В связи с запретами на провоз биг-бегов под Крымским мостом экспортеры перестроили логистические цепочки. Так, холдинг «Доставка морем» такого типа продукцию теперь направляет фурами через Грузию.

«В этом зерновом сезоне мы планируем увеличить общий объем поставок как по количеству, так и по ассортименту товаров. Всего за восемь месяцев компания отгрузила более 800 тыс. тонн продукции — объем уже соответствует показателю всего минувшего года. Развивая диверсифицированную модель, в 2023 году через Новороссийск компания приступила к контейнерным отгрузкам нишевых культур, среди которых лен, нут, горох»,— рассказал «G» управляющий офисом агрохолдинга «Доставка морем» в Ростове-на-Дону Денис Сушков.

Как отмечает эксперт, в прошлом году рекордный показатель по экспорту, в том числе на юге России, помогли удержать страны-партнеры. Среди них — Китай, Индия, Турция, Алжир, Кения, Вьетнам, Саудовская Аравия, Иран, Бангладеш, Судан. И даже страны Латинской Америки, такие как Мексика, Перу, Венесуэла. Некоторые из них существенно приросли в объемах закупок зерна. Например, Китай — на 78%, Алжир и Пакистан увеличили закупки почти в четыре и два с половиной раза соответственно. За год российские компании стали ключевым экспортером пшеницы с долей присутствия выше 70% для Египта, Пакистана, Судана, Ливии, Кении и Омана. Было зафиксировано и смещение экспортных потоков в пользу российских поставщиков. Так, ранее Алжир получал зерно из Франции, но с недавних пор переключился на более дешевое и не уступающее по качеству зерно из России, комментирует господин Сушков.

Ценовые экспортные горки

Цены на зерно после резкого роста в конце февраля 2022 года спустя четыре месяца вернулись на свои старые уровни. А с октября предыдущего года цены имели стабильную тенденцию к снижению.

«После решения о прекращении зерновой сделки наблюдался незначительный и краткосрочный рост цен, больше связанный со спекулятивными действиями с помощью биржевых инструментов. В августе цены вернулись к своему тренду на снижение. В перспективе можно полагать, что сокращение объемов экспорта зерновых из Украины, а также запрет Индии на экспорт большинства сортов риса должны привести к смене ценовой политики и последующему росту мировой стоимости на зерновые после окончания уборки и до конца 2023 года»,— отмечает господин Сушков.

В холдинге прогнозируют дальнейший плавный рост цен на зерно ввиду общего роста себестоимости у сельхозпроизводителей по всему миру. А вслед за экспортными ценами будут подтягиваться и цены на внутреннем рынке, повышая рентабельность производства у отечественных аграриев до приемлемого уровня. В том числе и в Краснодарском крае.

«Тенденция низких цен на зерно на международных рынках ожидаемо будет скоротечной. Если говорить о балансе спроса и предложения, то пока ситуация склоняется к тому, что мировые цены на пшеницу будут расти вследствие засушливой погоды и низкого сбора урожая в ряде стран-экспортеров»,— комментирует собеседник «G».

По словам эксперта, санкции создают большие препятствия для логистики и проведения платежей за сельхозпродукцию. Однако за прошлый сельскохозяйственный год Россия поставила рекордный объем пшеницы и усилила свои позиции на целевых рынках сбыта. Это получилось реализовать за счет отечественных экспортеров, которые при поддержке госорганов выстроили цепочку поставок даже в условиях санкций. Кроме того, ограничительные меры на экспорт (пошлины, запреты) стимулируют развитие продуктов переработки и сохранение добавленной стоимости внутри страны. Максимальный прирост экспорта по товарным позициям наблюдался именно по продуктам переработки культур с демпфером или запретом на поставки за рубеж. Отгрузки муки на международные рынки в натуральном выражении выросли в 3,4 раза, рапсового и подсолнечного масла — более чем в два с половиной раза.

«Экспортный рынок юга России покинул ряд международных агротрейдеров, что минимизировало риски трансфертного ценообразования. Остаются возможности дисконта цен на украинское зерно. Сейчас поставки такого зерна ограничены отсутствием безопасных морских маршрутов. Фатального и долгосрочного падения цен мы не ожидаем»,— резюмировал Денис Сушков.

Андрей Пугачев

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