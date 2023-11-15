Главе департамента городского хозяйства Тольятти вменили превышение полномочий

Возбуждено новое уголовное дело в отношении руководителя департамента городского хозяйства Тольятти Максима Кузахметова. Ему инкриминируется ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

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«В настоящее время в отношении обвиняемого по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы»,—говорится в сообщении.

Следствие установило, что в текущем году чиновник курировал подготовку сметной и конкурсной документации по муниципальному контракту на сумму свыше 37 млн руб. по контракту на благоустройство территории стелы-панно «Радость Труда» в Автозаводском районе. При этом документы готовились «с заведомо ограничивающими конкуренцию условиями, подготовленными для конкретного поставщика», выяснили силовики. В результате участие других организаций на торгах было ограничено.

Ранее в отношении чиновника уже было возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Это произошло после того, как в прошлом году в Тольятти на гражданина упало дерево, и он скончался. Следствие пришло к выводу, что это произошло из-за ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками мэрии.

Как выяснили правоохранители, Максим Кузахметов знал об этом и поручил подготовить подложные документы о том, что «упавшее дерево являлось сухостоем», а его вырубка была поручена МБУ «Зеленстрой». Таким образом, чиновник «создал условия для привлечения к уголовной ответственности» работников «Зеленстроя» и помог избежать привлечения к уголовной ответственности работников мэрии, считает следствие.

Подробнее – в материале «Ъ-Волга» «Упавшее дерево привело к делу».

Георгий Портнов