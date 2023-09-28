Упавшее дерево привело к делу

В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении главы департамента городского хозяйства мэрии Максима Кузахметова. Его подозревают в превышении должностных полномочий. В прошлом году в Тольятти на гражданина упало дерево, он скончался. Следствие установило, что это произошло из-за ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками мэрии. Максим Кузахметов поручил подготовить подложные документы о том, что указанное дерево было «сухостоем», а его вырубка была поручена МБУ «Зеленстрой», выяснили силовики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Тольятти задержали главу департамента городского хозяйства мэрии Максима Кузахметова

Фото: Администрация городского округа Тольятти В Тольятти задержали главу департамента городского хозяйства мэрии Максима Кузахметова

Фото: Администрация городского округа Тольятти

В Тольятти в ночь на 28 сентября задержали руководителя департамента городского хозяйства мэрии Максима Кузахметова. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР по Самарской ­области.

По данным пресс-службы, в ноябре 2022 года «на территории общего пользования» в Тольятти на гражданина рухнуло дерево, он скончался. Следствие установило, что это произошло из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей ответственными сотрудниками администрации города. Как выяснили правоохранители, Максим Кузахметов знал об этом и поручил подготовить подложные документы о том, что «упавшее дерево являлось сухостоем», а его вырубка была поручена МБУ «Зеленстрой». Таким образом, чиновник «создал условия для привлечения к уголовной ответственности» работников «Зеленстроя» и помог избежать привлечения к уголовной ответственности работников мэрии, считает следствие.

«В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы»,— говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела по ст. 293 УК РФ (халатность) по факту смерти мужчины из-за падения дерева продолжается. Оперативное сопровождение по нему осуществляют сотрудники подразделения ГУ МВД России по Самарской области. Подробности дела не раскрываются. В прошлом году в новостях не сообщалось о подобных инцидентах в Тольятти.

«Обвинение руководителя департамента городского хозяйства администрации Тольятти Максима Кузахметова по ч. 3 ст. 286 УК РФ мне представляется абсурдным,— говорит юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.— Вопервых, если говорить о составе преступления, то исходя из анализа опубликованной следствием информации пока что не вытекает наличие признаков, указывающих на явный выход за пределы должностных полномочий. Вовторых, непонятно, какие квалифицирующие признаки указывают на применение ч. 3 инкриминируемой статьи. Вряд ли на этом этапе следователи могли достоверно доказать прямой умысел на причинение тяжких последствий или наличие корыстных ­побуждений».

Эксперт считает, что следствие зачастую идет путем возбуждения уголовных дел по более тяжким составам, чтобы иметь возможность изолировать фигурантов посредством избрания ареста в качестве меры пресечения: «Это обусловлено обвинительными тенденциями, которые сегодня сопровождают применение уголовного законодательства при проверке деятельности органов государственного управления, исполнения госконтрактов и других аналогичных обстоятельствах».

По мнению Александра Хаминского, при выявленных фактах изначально в отношении господина Кузахметова нужно было возбуждать уголовное дело по ч. 2 ст. 294 УК РФ, которая предусматривает ответственность за воспрепятствование расследованию дела: «Но это настолько мягкий состав, что по нему не то что не избирается арест как мера пресечения, но и практически не назначается наказание в виде лишения ­свободы».

Максим Кузахметов возглавил департамент городского хозяйства администрации Тольятти в марте прошлого года. Его представил на аппаратном совещании глава города Николай Ренц. «Максим Геннадьевич — человек в сфере ЖКХ не новый. Он полон энтузиазма, стремлений, и я надеюсь, что с нашей помощью ему удастся справиться с очень серьезными вопросами, которые стоят перед отраслью жилищно-коммунального хозяйства Тольятти»,— отмечал тогда Николай Ренц. Максим Кузахметов родился в 1977 году в Тольятти. Имеет высшее образование по инженерно-технической специальности. С 2006 года работал на руководящих должностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства. С 2019 по 2022 год возглавлял группу компаний в сфере теплоэнергетики по Самарской области.

Как отмечает адвокат, управляющий партнер Criminal Defense Firm Алексей Новиков, перспективы того или иного уголовного дела по ст. 286 УК РФ в уголовном процессе зависят прежде всего от того, смогут ли правоохранители обосновать, какими нормативными правовыми актами, а также иными документами установлены права и обязанности фигуранта уголовного дела, а также выявить, превышение каких из этих прав и обязанностей вменяется в вину, со ссылкой на конкретные нормы.

«Для выстраивания правовой позиции по делу следует выяснить, относятся ли действия экс-сотрудника к полномочиям должностного лица? Совершенные действия могли быть совершены лицом с учетом его трудовых и иных функций? Действия повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов государства? С учетом судебной и иной правоприменительной практики по ст. 286, 293 УК РФ нередко выносятся обвинительные приговоры при схожих обстоятельствах»,— говорит Алексей Новиков.

Ранее фигурантом уголовного дела стал другой высокопоставленный тольяттинский чиновник. Бывший первый заместитель мэра, экс-руководитель департамента городского хозяйства Вадим Ерин также подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Дело направили в суд в начале года. По данным следствия, в 2021 году вице-мэр оказал содействие местному жителю, который организовал несанкционированную автостоянку в районе ул. Есенина. Обвиняемый подписал письмо об отзыве исполнительного листа и прекращении исполнительного производства по решению суда о ликвидации этой автостоянки, превысив должностные полномочия. Чиновник сделал это по просьбе своего знакомого, считают следователи. «На основании данного документа в августе 2021 года отделом судебных приставов исполнительное производство было окончено, а решение суда фактически не исполнено. 19 сентября стороны выступили в прениях, выразив свое мнение по доказанности вины подсудимого, сроку и размеру наказания, оценку которым даст суд в итоговом решении»,— отмечают в ­прокуратуре.

На прениях в Центральном районном суде города в сентябре гособвинитель запросил для Вадима Ерина наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. При этом адвокаты экс-чиновника просят оправдать подсудимого, он не признал вину. Рассмотрение дела продолжается.

Ани Айвазян