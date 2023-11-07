От коронавируса в Санкт-Петербурге за минувшую неделю умерли 20 человек

За минувшую неделю статистика заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге показала рост. В городе зафиксировано 3 080 новых случаев коронавируса и 419 госпитализаций, 20 человек скончались. Такие данные 7 ноября публикует федеральный штаб по борьбе с инфекцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В целом по России за период с 30 октября по 5 ноября госпитализированы с ковидом 5 042 человека — на 33,4% больше по сравнению с предыдущей неделей. Выявлен 34 191 новый случай. Официально подтверждено 63 летальных исхода.

Напомним, ранее глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «Спутник V» полностью утратил защиту от COVID-19.

О том, что пациенты Петербурга и области жалуются на нехватку препаратов от ковида, читайте в материале «Ъ-СПб» «Вакцина от коронавируса просит подождать».

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