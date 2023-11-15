Михаил Саакашвили вновь пригрозил конфисковать квартиры россиян в Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий шестилетний срок заключения по приговору тбилисского суда за превышение служебных полномочий, поделился планами на случай победы его партии «Единое национальное движение» (ЕНД) на парламентских выборах 2024 года. Россиянам, приехавшим в Грузию после начала СВО на Украине и купившим в кавказской стране квартиры либо земельные участки, будет предъявлен ультиматум «для поощрения продажи ими купленной ранее недвижимости» и «выезда из страны». Об этом экс-президент написал сегодня, 15 ноября, на своей страничке Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Саакашвили в 2017 году

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Михаил Саакашвили в 2017 году

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Ранее, 17 октября, выступая на своем судебном процессе прямым включением из больничной палаты клиники Vivamedi, где бывший президент проходит курс лечения с мая 2022 года, Саакашвили конкретизировал, что россиянам в ультимативном порядке будет предложено продать всю недвижимость в течение года. В противном случае она будет конфискована.

В заявлении, опубликованном сегодня, бывший глава государства посетовал, что в течение 1990-х годов «русские изгнали из Абхазии более 300 000 грузин», в 2008-м — оставили без домов и имущества «30 000 грузин в Южной Осетии», затем «русские присвоили грузинские дома, святилища и пастбища», а сейчас «принимаем у себя сотни тысяч граждан России» в качестве резидентов. «Мы оформляем русским наши земли, виноградники, пастбища, бизнесы и кичимся миром с Россией»,— написал бывший президент.

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» (ГМ) не разделяет идеи бывшего президента. В среду ГМ отклонила, даже не приняв к рассмотрению, законопроект об ограничении продажи недвижимости россиянам, подготовленный бывшим президентом Национального (Центрального) банка Грузии Романом Гоциридзе, который был избран в парламент по спискам ЕНД.

С весны 2022 года граждане РФ купили в Грузии десятки тысяч квартир и земельных участков, значительно оживив тем самым рынок недвижимости и обеспечив рост ВВП страны на 10% в 2022-м и на 7% — в первые девять месяцев текущего года.

Георгий Двали, Тбилиси