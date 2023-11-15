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Ярославский депутат усомнился в необходимости корпоративного университета

Депутат Ярославской областной думы Илья Осипов усомнился в целесообразности создания корпоративного университета областным правительством. Дискуссия возникла в ходе обсуждения проекта бюджета на 2024 год на заседании комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления облдумы.

Фото: Ярославская областная дума

Фото: Ярославская областная дума

О новой организации рассказала замначальника управления кадровой политики Ярославской области Елена Якушева. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в качестве имущественного взноса финансовое управление должно внести 10 млн руб. Госпожа Якушева пояснила, что деньги нужны на аренду помещения, зарплату четырем сотрудникам, на мебель и технику. Депутат облдумы Илья Осипов на заседании сказал, что в области уже есть образовательные учреждения, которые оказывают подобные услуги, например, академия МУБиНТ.

«А для чего нам нужен корпоративный университет? У нас на территории области существуют образовательные учреждения, которые с удовольствием будут работать на государственном заказе. Более того, у них опыт уже десятилетиями исчисляется. Чем обусловлено то, что образовательный потенциал области не справится? Почему мы создаем новое учреждение и тратим на него бюджетные деньги?»,— спросил господин Осипов.

Елена Якушева пояснила, что университет создается по поручению президента России. Он будет реализовывать такие мероприятия как «ГосСтарт», «Россия — страна возможностей». С января университет должен начать работу, запланировано 48 образовательных программ. Такие учреждения уже созданы в Марий Эл, Нижегородской области, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге.

«Мы дольше раскачивались. Основной целью деятельности является повышение квалификации и переподготовка гражданских муниципальных служащих. И дополнительный вид деятельности — это взаимодействие с молодежью с целью развития кадрового потенциала и развитие профессиональных компетенций госслужащих. У АНО будет дополнительный вид деятельности — это оказание коммерческих услуг работодателям. Это взаимодействие с крупными промышленными предприятиями области, входящими в оборонно-промышленный комплекс, развитие их систем управления персоналом в связи с отсутствием необходимых современных компетенций у сотрудников служб управления персоналом»,— прокомментировала госпожа Якушева.

Алла Чижова

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