Зарубежные СМИ: Как визит председателя КНР в США скажется на отношениях с РФ?

Си Цзиньпин прилетел в Сан-Франциско. Здесь китайский лидер встретится с американским президентом Джо Байденом в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Это первый визит председателя КНР в США с 2017 года. Как пишет издание Politico, Байден намерен провести «жесткие переговоры» с Си Цзиньпином, которые затронут, в частности, связи Китая с Ираном и его поддержку России в конфликте на Украине. СМИ отмечают, что в преддверии визита Си Цзиньпина в США официальная китайская пресса отказалась от антиамериканской риторики, а дипломаты КНР заговорили о сближении двух стран. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brittany Hosea-Small, Reuters Фото: Brittany Hosea-Small, Reuters

И Байдену, и Си Цзиньпину, пишет The Washington Post, сейчас нужны хорошие новости. Президент США имеет дело с двумя военными конфликтами. Лидер КНР — с падающей экономикой. Из-за жестких мер против бизнеса из Китая бегут инвесторы, а ущерб от драконовских антикоронавирусных мер еще предстоит оценить. Учитывая, насколько плохи нынешние отношения стран, ожидания от переговоров скромные: открытие каналов связи для будущих контактов уже будет успехом.

Неясно, есть ли у Байдена внутриполитическое пространство, чтобы по-настоящему наладить отношения с Си Цзиньпином. Республиканцы обернут в свою пользу любой намек на уступки «стратегическому противнику», а рекордное число американцев, судя по опросам, рассматривают КНР как «критическую угрозу».

При этом доля китайцев, считающих США врагом, за последние полгода упала на 9 процентных пунктов — до 48%, указывает CNN. Си Цзиньпин, вероятно, считает, что находится в более сильной позиции, чем Байден, поэтому будет ждать его инициативы. Лидер КНР недоволен тем, что США снижают зависимость от китайского производства, и ограничивают доступ Пекина к передовым американским технологиям. Требования наверняка коснутся и американской политики в отношении Тайваня.

Веские причины снизить напряженность есть у обоих лидеров, отмечает Bloomberg. Байдену необходимо убедить избирателей в том, что его экономическая стратегия еще работает. Си Цзиньпин в последние недели активно показывает населению, что готов стимулировать рост рынков, и впервые посетил Народный банк КНР. В любом случае, обе страны заинтересованы в минимизации риска прямой войны.

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