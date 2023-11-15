Финмониторинг проверит закупку нижегородского минздрава и областной фармации

Финансовая служба финмониторинга РФ проверит обоснованность цены контракта на 8,6 млрд руб., заключенного министерством здравоохранения Нижегородской области и Нижегородской областной фармацией. Проверять стоимость контракта финмониторинг будет по заявке Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Во вторник 14 ноября комиссия ФАС России начала рассматривать жалобу председателя общественной организации «Стопкартель» Александра Кулакова на контракт, который минздрав и НОФ заключили 19 июня. Господин Кулаков считает, что договор на услуги по поставке лекарств сразу на два года вперед (2024-2025) был заключен намеренно за неделю до принятия к федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок» поправок, которые лишают структуры подобные НОФ привилегий единственного поставщика лекарственных препаратов.

Напомним, в Нижегородской области НОФ является единственным поставщиком лекарств для минздрава с 2014 года. ФАС неоднократно рассматривала жалобы на их контракты, разбирательства доходили до Верховного суда. В 2016 году Верховный суд по одному из дел вынес заключение, что закупки могут проводиться у единственного поставщика.

Ирина Андреева, Роман Рыскаль