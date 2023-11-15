Доходный дом Михаила Корнилова в Петербурге стал объектом культурного наследия

«Доходный дом М.Д. Корнилова» в Санкт-Петербурге внесли в перечень объектов культурного наследия регионального значения, сообщили в пресс-службе городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба КГИОП Фото: Пресс-служба КГИОП

Распоряжение о наделении здания статусом памятника подписал глава комитета Сергей Макаров. Дом находится на углу Среднего проспекта, 45 и 10-й линии Васильевского острова, 27. По информации КГИОП, с середины XVIII до конца XIX веков там стояли деревянные строения.

Каменный дом высотой в пять этажей был возведен в 1907-1909 годах для «наследников Шарохиных». Позже участок перешел исполнителю строительных работу Михаилу Корнилову, который заказал проект здания у архитектора Александра Барановского. Ранее возведенный объект дополнили шестым этажом и мансардой к 1915 году.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в реестр объектов культурного наследия добавили дом князя Федора Голицына, который находится на Васильевском острове Петербурга.

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