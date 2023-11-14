Дом князя Федора Голицына на Васильевском острове признали памятником

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга включил дом князя Федора Голицына на 16-ой линии Васильевского острова в реестр памятников, сообщили в КГИОП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: КГИОП Фото: КГИОП

Дом, построенный в первой трети XVIII века, отнесли к региональным памятникам. Изначально здание было двухэтажным. В 1835 году, когда им владел саксонец Эммануэль Паннаш, был достроен третий этаж.

Фасады дома выполнены в стиле позднего классицизма с использованием сложного лепного декора: рустованных наличников, сандриков, маскаронов, розеток, полуколонн и пилястр.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что КГИОП признал региональным памятником дом архитектора Александра Брюллова на Васильевском острове.

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