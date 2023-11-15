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Коммерсантъ FM
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Гана может начать производить автомобили УАЗ в 2024 году

Первые автомобили УАЗ производства Ганы могут сойти с конвейера в столице этого африканского государства в первой четверти 2024 года, рассказал председатель ганско-российского совета по развитию бизнеса Лоуренс Ауку-Боатенг.

«Думаю, что это произойдет в первой четверти следующего года. УАЗы будут делать в Гане… Это будет в Аккре»,— сообщил «РИА Новости» руководитель бизнес-объединения.

В октябре нынешнего года сообщалось, что производитель автомобилей УАЗ — Ульяновский автозавод — и делегация западноафриканской группы компаний Jospong договорились о поставке российских машин в Гану. Как отмечали тогда в пресс-службе УАЗа, первая тестовая партия «Пикапов» должна отправиться в африканскую страну до конца текущего года.

Александр Кислов

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