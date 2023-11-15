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Коммерсантъ FM
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Суд в Мичигане разрешил Трампу продолжать участвовать в выборах президента США

Суд в американском штате Мичиган постановил, что бывший президента США Дональд Трамп может участвовать в выборах на пост главы государства несмотря на его роль в штурме Капитолия в 2021 году, передает Associated Press (AP).

Согласно решению суда, фамилия Дональда Трампа останется в первичных бюллетенях в Мичигане. Рассматривающий дело судья не счел, что существуют какие-либо факторы, препятствующие участию экс-президента в новых выборах.

В настоящее время подобные процессы о запрете господину Трампу участвовать в президентских выборах 2024 года также проходят в Колорадо и Миннесоте.

В октябре нынешнего года, как отмечает AP, Верховный суд США отклонил апелляцию республиканца, консультанта по налоговым вопросам Энтони Кастро на решение нижестоящей инстанции, которая отказалась запрещать экс-президенту США Дональду Трампу участвовать в выборах главы государства в 2024 году.

В настоящее время Дональд Трамп является претендентом на выдвижение в президенты США на выборах-2024 от Республиканской партии. На данный момент он является безусловным лидером республиканских праймериз (согласно данным опросов, он обходит своего ближайшего конкурента, губернатора Флориды Рона Десантиса на 47%), в случае победы на предварительном голосовании он получит право участвовать во всеобщих выборах в ноябре следующего года. В общенациональных рейтингах, по данным CNN, господин Трамп сейчас опережает действующего главу государства, потенциального кандидата от Демократической партии США Джо Байдена.

Александр Кислов

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