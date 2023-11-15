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Коммерсантъ FM
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Аварийность на дорогах России выросла на 5,1%

Количество ДТП на дорогах РФ с начала года выросло на 5,1% (до 110 тыс. аварий), следует из отчетности ГИБДД России за десять месяцев текущего года. Число погибших в них выросло на 2,5% (до 11,8 тыс.), раненых — на 4,5% (до 137,7 тыс.).

Среди субъектов федерации наибольший прирост аварий у Омской области (+35,6% к аналогичному периоду прошлого года), Республики Калмыкия (+34,4%), Новосибирской области (+25,8%), Республики Северная Осетия — Алания (+23,8%), Костромской области (+22,5%). Регионы с максимальным приростом числа погибших в ДТП: Республика Карелия (+80%), Республика Калмыкия (+61,4%), Республика Тыва (+50%), Ярославская (+43,7%) и Ивановская (+36,8%) области.

В целом по России на 5% выросло число столкновений (до 48,5 тыс.), на 30,9% — опрокидываний (до 3,69 тыс.), на 11% — наездов на велосипедистов (4,98 тыс.), на 4,2% — наездов на препятствия (5,34 тыс.). Количество ДТП по причине технической неисправности транспортных средств сократилось на 9,4% (до 144).

В населенных пунктах и городах произошло 84,8 тыс. ДТП (+7%), на дорогах федерального значения — 15,3 тыс. ДТП (+4,4%), регионального или межмуниципального значения — 21,6 тыс. (+1,7%), местного значения — 72,9 тыс. (+6,3%), на платных дорогах — 561 ДТП (+7,5%). Аварийность на участках, контролируемых стационарными дорожными камерами, сократилась на 24% (до 18,5 тыс. происшествий).

Аварийность на дорогах России, напомним, растет с начала года (ранее сокращалась), о чем рассказывал “Ъ” ранее. Среди основных причин ГИБДД называет перенаправление грузопотоков с запада на восток и рост популярности автотуризма. В августе вице-премьер Марат Хуснуллин дал ряд поручений (в том числе МВД, Минтрансу, региональным властям) разрабатывать мероприятия по снижению роста ДТП.

Иван Тяжлов

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