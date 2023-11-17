Богдан Мышков будет накормлен

10 ноября на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Липецк» мы рассказали историю пятимесячного Богдана Мышкова из Липецкой области («Накормить Богдана», Инна Кравченко). После двух операций у него сохранилась лишь малая часть кишечника, и теперь обычную младенческую еду организм малыша почти не усваивает. Чтобы Богдан не умер с голоду, нужно хотя бы на полгода обеспечить его парентеральным (внутривенным) питанием. Но оно дорогое, и покупать его родители мальчика не в силах. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 788 879 руб.) собрана. Мария, мама Богдана, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Богдан Мышков

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Богдан Мышков

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 10 ноября 19 376 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Липецк», «Пермь», «Томск», «Владимир», а также 137 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 27 детям на 26 313 680 руб.