Мальчик и море

Миша Виноградов с родителями живет в Анапе. Правда, уже четвертый месяц он с мамой находится в Москве — в Научном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Н.Н. Блохина. У мальчика рак крови — острый лимфобластный лейкоз. После нескольких курсов химиотерапии было улучшение, но затем последовал рецидив. Мише необходима пересадка костного мозга. Ее проведут бесплатно, а вот подбор и активация неродственного донора (его обследование и заготовка клеток), доставка трансплантата госквотой не покрываются. Еще нужен набор реактивов для контроля течения заболевания. Все это стоит почти 1 млн руб. У родителей Миши таких денег нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Миша уже знает, что болезнь у него серьезная, потому и лечение тяжелое. Но лишних вопросов не задает: надо — значит надо

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Миша уже знает, что болезнь у него серьезная, потому и лечение тяжелое. Но лишних вопросов не задает: надо — значит надо

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Говорят, те, кто живет у моря, настолько привыкают к нему, что не испытывают особых чувств: как можно восторгаться тем, что все время в шаговой доступности? В случае с Мишей это явно не так. Его тянет к морю в любое время года. Но есть одна проблема. С таким заболеванием, как у Миши, находиться на солнце нежелательно. И мальчик покорно ждет вечера. А потом они выходят к морю всей семьей, и через 20 минут Миша — самый счастливый человек на свете. Несмотря на все испытания.

Когда мальчику было два с половиной года, он внезапно начал жаловаться на боли в руках и ногах, поднялась температура. Врачи назначили лечение от ОРВИ, и оно помогло: температура и боли ушли. Но вот анализ крови был неважным — низкий гемоглобин, а уровень эритроцитов сильно повышен. Медики уверяли, что такое бывает, пройдет со временем, но гемоглобин продолжал падать. Малыш быстро уставал, постоянно норовил прилечь. Следующий диагноз был «анемия», только терапия препаратами железа не помогла. Очередной анализ крови выявил бласты — опухолевые клетки. Встревоженные родители повезли Мишу в Краснодар, где после пункции костного мозга мальчику был поставлен окончательный диагноз: острый лимфобластный лейкоз.

Мише назначили несколько курсов химиотерапии, он ее мужественно перенес. Наступила ремиссия. Мальчик чувствовал себя хорошо, ходил в садик, плавал в море, рассекал на велосипеде и самокате. А в июле этого года опять пожаловался на боли в ногах и слабость. Анализ крови снова выявил опухолевые клетки. Обнаружили их и в костном мозге. Произошло то, чего больше всего боялись Мишины родители: заболевание вернулось.

Ребенку назначили противорецидивную химиотерапию. Прошло уже три блока лечения. Но врачи сразу предупредили, что на этот раз одной химией не обойтись: слишком велик риск очередного рецидива. Поэтому необходима трансплантация костного мозга.

Полностью совместимого родственного донора у Миши нет, он один ребенок в семье. Родители в качестве доноров не подошли. Остается единственный вариант — найти мальчику полностью совместимого неродственного донора, генетического близнеца.

— Сын однажды спросил нас, что такое лейкоз, как долго нужно лечиться,— вспоминает Наталья, мама Миши.— Мы не стали ничего скрывать. Сказали, что заболевание это непростое, что лечение предстоит долгое. Он внимательно все выслушал и за все время больше не задал нам ни одного вопроса. В каком бы он ни был состоянии, каким бы ни было тяжелым лечение. Надо — значит надо. Даже врачи отмечали, что у Миши поразительная стойкость.

Миша — обычный шестилетний мальчишка. Спокойный, добрый, всегда готов поделиться игрушками, но может и похулиганить, и поупрямиться. Рассказывает, что хочет стать пожарным. Больше всего кроме своей коллекции игрушечных грузовиков любит море и путешествия. До наступления рецидива семья несколько раз выбиралась из Анапы — в Абхазию, в Крым. И для Миши эти события стали самыми радостными, он до сих пор их вспоминает.

— Я мечтаю о доме на колесах,— признается мальчик.— Они называются трейлерами. Я видел такие в кино и передачах. Там можно жить, спать, мыться, готовить еду. И одновременно путешествовать, представляете? Очень хочу накопить на такой дом.

Надеемся, мечта Миши однажды сбудется. Но пока что деньги в семье Виноградовых прежде всего нужны на лечение сына. Государство оплачивает трансплантацию костного мозга. На все остальное — подбор, активацию донора, доставку трансплантата, набор реактивов — семья вынуждена искать средства сама. Это почти миллион рублей, сумма для родителей Миши неподъемная. Помочь мальчику, мечтающему о новых путешествиях, можем только мы. И мы сделаем это, верно?

Для спасения Миши Виноградова не хватает 756 574 руб. Трансфузиолог НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Нара Степанян (Москва): «Учитывая диагноз и тяжелое течение болезни, Мише по жизненным показаниям требуется трансплантация костного мозга. Подбор и активацию неродственного донора, доставку трансплантата в клинику организует Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Также ребенку требуется набор реактивов, необходимых для диагностики и контроля течения заболевания во время лечения. Данного набора реактивов в отделении нет». Стоимость подбора, активации донора, доставки трансплантата и набора реактивов 983 574 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Кубань» соберут 27 тыс. руб. Не хватает 756 574 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Мишу Виноградова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Миши — Натальи Андреевны Виноградовой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Артем Костюковский, Краснодарский край