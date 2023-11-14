Зоозащитники перешли в нападение

Депутаты Госдумы продолжают обсуждать инициативу о запрете цирков с животными. «Нулевые чтения» соответствующего законопроекта провели во вторник его авторы из фракции «Новые люди» (НЛ) совместно с Общественной палатой. Приглашенные зоозащитники горячо поддержали партийный замысел, тем более что на этот раз они оказались в явном численном большинстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Октябрьский «преднулевой» раунд цирковой дискуссии сторонники звериных зрелищ выиграли практически всухую: голоса зоозащитников утонули в хоре участников индустрии и депутатов, громивших проект НЛ. «Судя по тому, как высказались коллеги из разных фракций и большинство участников, я уверен, что идея не пройдет»,— констатировал тогда организатор слушаний, депутат Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду», СРЗП).

Матч-реванш заявил лидер НЛ Алексей Нечаев. По замыслу организаторов, 14 ноября представительство сторон должно было быть равным. «К сожалению, у "Единой России" проводилось рабочее совещание, но почему не пришли другие участники, которые вчера подтверждались, я не знаю»,— сетовал господин Нечаев, обводя глазами пустые кресла, зарезервированные за депутатом-единороссом Тимофеем Баженовым, дрессировщиками братьями Запашными и другими гостями.

Так численный перевес остался за противниками звериных зрелищ. Алексей Нечаев вновь указал на снижающиеся показатели посещаемости цирков, припомнил им 2 млрд руб. госсубсидий и призвал к гуманному сосуществованию с природой в соответствии с духом XXI века: «В мире 45 стран полностью или частично запретили животных в цирке — это процесс, который набирает темп». Об этих темпах, уверен политик, «следует рассказать дрессировщикам», на понимание со стороны которых НЛ, кажется, по-прежнему рассчитывают: «Мы не против цирков, и тема эта не черно-белая, в ней есть 20, 30, а то и все 50 оттенков серого».

Приглашенные зоозащитники благодарили НЛ за законопроект, критиковали дрессуру и условия содержания зверей и настаивали, что шоу с животными — сомнительная забава в целом.

«Я очень рад, что законопроект резкий и радикальный, ведь так он поднимает наиболее важную проблему: приемлемо ли сегодня использовать животных для развлекательных целей?» — рассуждал зоозащитник Александр Старостин.

Он же призвал экспертов не «переходить на личности», подчеркнув, что уверен в добросовестности мэтров Запашных или Куклачевых: «Жаль, что мы лишимся этой части истории, но много традиций умерло — вспомним фонарщиков!»

Письмо-апологию самих господ Запашных зачитала модератор, глава комиссии Общественной палаты по экологии и охране окружающей среды Светлана Шаройкина. «Мы рассматриваем запрет (предлагаемый.— “Ъ”) как часть информационно-психологической борьбы против российского циркового искусства,— писали укротители.— Цирк выполняет воспитательную и просветительскую функции, и это искусство должно быть под защитой государства».

Присутствовавшие сторонники цирка тоже упрекнули НЛ в тенденциозности и даже популизме.

«Когда воспитатели нехорошо обращаются с детьми в детских садах, мы не запрещаем детские сады, а регулируем это в рамках правового поля, с цирками точно так же»,— указывала представитель Росгосцирка Дарья Костюк, подчеркивая, что сами артисты «только рады» любым проверкам. «Мы на своем опыте почувствовали радикальную волну зоозащиты, когда люди атаковали наш театр, утверждая, что животные у нас живут не более двух лет, а мы их бьем током»,— сетовал Дмитрий Куклачев, подчеркивая, что проект НЛ «в пух и прах разбила» представительница Минприроды Ирина Маканова.

Отзыв госпожи Макановой действительно был критическим. Она указала, что пояснение к поправкам нуждается в серьезной доработке, ссылки на несоответствие санитарным нормам не содержат обоснований, социально-экономические последствия (в виде сокращения артистов и персонала) авторами не учтены, а «насильственное изъятие животных из природы» вообще относится к другому законодательству. «Для исполнения этого закона требуется целая программа, о которой должно быть сказано в пояснительной записке, с экономическим обоснованием»,— предупредила депутатов представительница Минприроды.

Замечания Алексея Нечаева не испугали, и он пообещал над ними поработать.

А вот обвинения в популизме партийца явно задели: «Когда мы приписываем депутатам популизм, давайте как-то фильтровать, что говорим. <…> Депутаты заняты тем, с чем к ним обратились люди».

Сдаваться, несмотря на заявленное противодействие со стороны как минимум двух думский фракций (ЕР и СРЗП), лидер НЛ не намерен, ведь «кто-то поддерживает архаику, кто-то поддерживает будущее, и мы — за будущее». И компромисса между двумя этими силами, кажется, не предвидится. «Компромисс (возможен.— “Ъ”) в том, как пройдет процесс перехода от одного состояния в другое,— объяснил господин Нечаев “Ъ”.— Многие страны уже прошли по этому пути: кто-то прошел элегантно, кто-то прошел грубо, и животные и люди пострадали. Нам надо сделать элегантно».

Впрочем, Елена Шаройкина от лица Общественной палаты выступила за продолжение диалога. «Мы называем некоторых депутатов "живодерами", а депутаты нас часто называют "зоошизой", но мы не против даже такого радикального диалога»,— заключила общественница, определив спор о правах животных как «дискуссию либерального и традиционного мира».

Григорий Лейба