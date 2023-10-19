Цирк с конями или без

Депутаты Госдумы, отраслевики и эксперты в среду поспорили о гуманном обращении с цирковыми животными. В ходе дискуссии, организованной фракцией «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), прозвучали доводы как в пользу полного запрета использования зверей в цирке, так и в поддержку индустрии. Запретительные меры продвигали лидер партии «Новые люди» (НЛ) Алексей Нечаев, инициировавший ранее соответствующий законопроект, и активисты-зоозащитники. С противоположных позиций выступили представители «Единой России», СРЗП, профильных ведомств и корифеи российской дрессуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Тема жестокого обращения с цирковыми животными вышла в тренды вместе с видеороликом, в котором известный дрессировщик Эдгард Запашный «работает» с тигром при помощи прута и брандспойта. Эти кадры породили как дискуссию, так и законопроект НЛ о полном запрете на использование животных в цирке. «К нам массово обращаются зоозащитники после случая с избиением тигров в московском цирке, и это лишь маленький процент того, что на самом деле происходит за кулисами»,— объяснял Алексей Нечаев. Сам господин Запашный пояснил, что при помощи жестких методов пресек драку между хищниками.

«Опять возникают и, я уверен, будут возникать подобные поводы, где речь пойдет о том, что мы жестоко обращаемся с братьями нашими меньшими»,— открыл круглый стол первый замглавы фракции СРЗП Дмитрий Гусев, признав, что в Думе по этому поводу есть разные мнения. Первое как раз и представил господин Нечаев. «Времена меняются, в этом смысле любое искусство тоже меняется»,— философски начал он, заверив, что «цирки без животных — мировая традиция», а гуманизм — «не какие-то происки, а мировой тренд». «Мы видим, что люди против такого насилия над животными голосуют рублем: в 90-е каждый десятый человек ходил в цирк, сейчас это уже двое из ста»,— подчеркнул лидер НЛ. И выразил уверенность, что российские артисты смогут обойтись без животных: «Это новый образ России, и палка в руке дрессировщика к этому образу не очень идет».

Завершив речь, Алексей Нечаев мероприятие покинул, так и не услышав с десяток аргументов против его позиции. Так, депутат-единоросс Тимофей Баженов подчеркнул, что цирк — древнейшее искусство, по значимости сравнимое с наскальной живописью, а «радикальные зоозащитники» все равно находятся в меньшинстве: «Если гипотетически предположить, что Госдума разом потеряет мозг и это (запрет.— “Ъ”) произойдет, животные умрут, а народные артисты останутся без работы. Этого допустить ни в коем случае нельзя!» Однопартийца поддержал депутат Николай Валуев: «Это живые существа, но, запретив их визит к нашим детям, мы не только убьем целую индустрию, но и еще больше отдалим детей от понимания, что такое вообще природа». Он также предположил, что конечная цель зоозащитников — не просто запрет на использование цирковых зверей, но и отказ от животноводства в целом: «На это работают огромные международные организации с их деньгами».

Эдгард Запашный, само собой, сосредоточился на разгроме тезисов НЛ. Он заявил, что цирки — второй вид детского досуга в РФ после зоопарков, и напомнил, что представления с животными не запрещены, например, в Италии, США и Германии, «притом что "Зеленые" — одна из самых сильных партий в Бундестаге». «Есть ли среди этих стран хоть одна нецивилизованная?» — задался дрессировщик весьма рискованным вопросом. В цифровую эпоху, по его мнению, шокирующие видео попадали бы в повестку ежедневно, «если бы за кулисами творился ад»: «Считаю, что за всем этим стоит хайп». «Цирк — это локомотив, на котором зоорадикалы едут в будущее и зарабатывают себе политические очки»,— поддержал брата Аскольд Запашный.

Доводы укротителей разделили Дмитрий Куклачёв (Театр кошек Куклачёва), глава Росгосцирка Сергей Бирюков, замхудрука «Уголка дедушки Дурова» Игорь Базаров и многие другие. «Почему вы решили, что животным хорошо без дрессировки? — вопрошал, например, зоолог Ос Арутюнян.— Животные кайфуют от дрессировки, а во время ковида они чахли без внимания, без посетителей! Мы должны помогать животным, а не мешать людям, которые присматривают за ними, как за своими детьми».

Противники звериных зрелищ, несмотря на пребывание в явном меньшинстве, духом не падали. «Животные содержатся в условиях, не соответствующих их биологическим особенностям, инциденты жестокого обращения с ними неизбежны, в цирке созданы все условия для этого! — настаивала эколог Софья Беляева.— Денег на модернизацию цирков нет, охраны нет, поддержки населения нет, надзора нет, порядка нет. Зачем нашим детям смотреть на это, на доминирование человека над природой?» Зоозащитник Сергей Стариков и вовсе настаивал на том, что вопрос не в «соответствии стандартам содержания», а в том, может ли вообще «в современном мире» существовать структура, где животные эксплуатируются для развлечения: «Традиция очень древняя, но надо идти вперед».

«Судя по тому, как высказались коллеги из разных фракций и большинство участников, я уверен, что идея (запрета.— “Ъ”) не пройдет в Госдуме»,— подвел итоги обсуждения Дмитрий Гусев, заодно порадовавшись, что выдвинутая им идея «звериного омбудсмена» нашла поддержку обеих сторон. Зоозащитники же напомнили “Ъ”, что очередное тематическое мероприятие анонсировал уже Алексей Нечаев. Там, по всей видимости, они рассчитывают оказаться уже в большинстве.

Григорий Лейба