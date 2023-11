Звериный террор

В США и Великобритании против них приняты специальные законы. Их отправляют за решетку по обвинениям в преступных заговорах, экстремизме и терроризме. Они отрицают обвинения в терроре, указывая, что от их действий не пострадал ни один человек. Преследования объясняют заказом крупных корпораций. Они выступают против охоты, меховой промышленности, промышленного животноводства, опытов на животных. У них много имен. Наиболее известные — ALF и SHAC.

Бойцы «Фронта освобождения животных» с собаками из лондонской лаборатории компании Boots, производителя товаров для красоты и здоровья

Фото: PA Images / Getty Images

Фото: PA Images / Getty Images

Не идет охота на лис

В этом году радикальные борцы за права животных отмечают две годовщины. Свое 60-летие празднует самая первая их организация — британская Ассоциация саботажников охоты (Hunt Saboteurs Association, HSA). А 50 лет назад, 10 ноября 1973 года, другая британская организация, «Отряд милосердия» (Band of Mercy), совершила первый, но далеко не последний в истории радикальной зоозащиты поджог здания — в знак протеста против жестокости в отношении животных. Член «Отряда милосердия» Ронни Ли основал «Фронт освобождения животных» (Animal Liberation Front, ALF). В конце 1970-х был создан американский филиал ALF. Всего в 1970–1980-е годы в США и Великобритании были основаны сотни организаций, выступающих за права животных. Пик борьбы пришелся на рубеж веков.

Итак, все началось с HSA, которую основал 21-летний журналист-фрилансер Джон Престиж. В интервью газете Daily Herald он рассказывал: «Нашей целью было сбить с толку гончих, сделав охоту невозможной. Движение финансировалось за счет моих скромных средств и членских взносов в два шиллинга и шесть пенсов».

Два спонсора пожертвовали по £500. Престиж получил около 1000 писем поддержки. Он начал отбор кандидатов 15 декабря 1963 года. За первую неделю в HSA вступило около 100 человек. Первая акция прямого действия была проведена 26 декабря — против охоты на лис в районе города Торки, графство Девон. Члены ассоциации закупили 50 фунтов (около 23 кг) мяса и скормили его гончим. Во время охоты Престиж и его единомышленники дули в охотничьи рожки. Собаки метались, не понимая, что делать. Наступил полный хаос. Акция закончилась успехом — охота была сорвана. В январе успех удалось повторить.

Охота на лис, вековая традиция британской аристократии, во второй половине XX века стала вызывать возмущение у части общества

Фото: PA Images / Getty Images

Фото: PA Images / Getty Images

Члены HSA занялись разработкой вещества, которое притупляло бы нюх, не причиняя вреда собакам (согласно философии организации, нельзя причинять вред любым живым существам). Нужное вещество было найдено в апреле 1964 года.

После двух сорванных охот с «саботажниками» начали бороться. В феврале 1964 года арестованный за кормление чужих собак глава одной из ячеек HSA, Норман Редман, был оштрафован на £15 и осужден на два года условно.

К декабрю 1964 года в ячейках HSA в разных концах Великобритании действовало около 700 человек. «Саботажники» часто подвергались нападениям любителей охоты.

В 1973 году HSA начала выпускать журнал Howl.

Милосердные поджигатели

Противники охоты на лис начинали с мирного протеста

Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images

Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images

Одним из борцов с охотой на лис был студент-юрист Ронни Ли. Увидев по телевизору репортаж о HSA, он немедленно вступил в ее ряды.

Ронни Ли и его приятель Клифф Гудман в борьбе с охотой на лис использовали более агрессивную тактику, чем другие члены HSA,— резали шины, били стекла, заклеивали замки в автомобилях охотников.

Вместе с еще четырьмя активистами Ли и Гудман создали организацию «Отряд милосердия». 10 ноября 1973 года члены «Отряда» подожгли здание исследовательской лаборатории компании Hoechst Pharmaceuticals в британском городе Милтон-Кинс — в знак протеста против «индустрии вивисекции» (согласно их терминологии). Нанесенный зданию ущерб оценивался в £26 тыс. Через шесть дней «Отряд милосердия» поджег здание снова, нанеся дополнительный ущерб на £20 тыс.

После пожара в СМИ было разослано заявление: «Здание было подожжено, чтобы предотвратить пытки и убийства наших животных братьев и сестер путем порочных экспериментов. Мы — партизанская организация, ведущая ненасильственную борьбу за освобождение животных от всех форм жестокости и преследований со стороны человечества. Мы будем продолжать свои акции, пока не достигнем целей».

Следующую акцию «Отряд милосердия» провел в июне 1974 года, выступив против забоя бельков (детенышей гренландского тюленя) в заливе Уош. Кровавый забой, при котором у жертв нет шансов на спасение, проводился ежегодно. Охотники выходили в море на двух лодках, имевших лицензию Министерства внутренних дел. Ночью, под покровом темноты, члены «Отряда» подожгли эти лодки. Одна сгорела целиком, другая получила незначительные повреждения. Заявлений для прессы не было. Защитники животных решили так: пусть охотники на бельков гадают, кто это сделал и повторится ли поджог снова. Забоя в 1974 году не было. И не только в 1974 году. Хозяин лодок вышел из бизнеса. Никто не решился занять его место. Даже в 2015 году, когда число бельков в заливе Уош достигло рекордного показателя — 2425 детенышей, британский Национальный фонд объектов исторического интереса либо природной красоты объявлял, что вопрос о возможности забоя не рассматривается.

В июле 1974 года представитель HSA на пресс-конференции объявил о награде в £250 за информацию об «Отряде милосердия» и заявил: «Мы одобряем их идеалы, но выступаем против их методов».

Летом 1974 года «Отряд милосердия» провел масштабную кампанию по борьбе с вивисекцией. Нападению подверглись восемь поставщиков оборудования, материалов и животных для лабораторий, в которых проводились опыты на животных.

Еще одним направлением деятельности стало спасение лабораторных животных. Первая акция была проведена в графстве Уилтшир. С фермы по разведению морских свинок было «освобождено полдюжины заключенных». Хозяйка фермы, опасаясь, что нападение повторится, а люди в масках могут ворваться не только на ферму, но и в ее дом, закрыла свой бизнес.

Объектами нападений стали также фермы, на которых откармливали цыплят, и оружейный магазин.

В августе 1974 года «Отряд милосердия» атаковал виварий в Бистере. Два дня спустя атака повторилась. Охранник заметил нападавших и вызвал полицию. Ронни Ли и Клиф Гудман были арестованы. В СМИ их называли «Бистерская двойка». У здания суда проходили демонстрации в их защиту.

Среди демонстрантов даже был один депутат парламента — лейборист Айвор Клемитсон. Несмотря на общественную поддержку, Ли и Гудман были приговорены к трем годам лишения свободы каждый.

После вынесения приговора Ронни Ли был отправлен в тюрьму в городе Уинчестер. В заключении Ли стал отстаивать свои права вегана. Объявив голодовку, он потребовал, чтобы администрация тюрьмы обеспечивала его веганской едой и веганской одеждой. Позже он выдвинул новое требование — закрыть центр исследований химического и биологического оружия в Портон-Дауне, где проводились опыты на животных. Требования, касающиеся веганства, были выполнены.

Центр исследования химического и биологического оружия в Портон — Дауне, закрытия которого требовал Ронни Ли Фото: Wood / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images Эксперименты на животных проводятся в Портон — Дауне уже много десятилетий. В 2017 году, например, экспериментам подверглись 3865 обезьян, свиней и мышей. Протесты тоже имеют давнюю историю. На фото – демонстрация зоозащитников у исследовательского центра в 1984 году Фото: Chris Wood / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images

За время, пока Ли и Гудман были в тюрьме, оставшиеся на свободе члены «Отряда» провели только одну акцию. Майк Хаскиссон освободил из лаборатории компании Imperial Chemical Industries (ICI) двух «табачных биглей» — гончих собак, использовавшихся для опытов, связанных с курением табака. Хаскиссон был арестован и обвинен в незаконном проникновении со взломом, но ICI не стала выдвигать против него обвинения — возможно, не желая шумихи в прессе.

Ли и Гудман вышли на свободу, отбыв треть срока — 12 месяцев. Гудман стал полицейским информатором. Ли, побывав за решеткой, решил, что главным направлением его деятельности должно стать освобождение из неволи «пожизненно заключенных» животных. Он привлек в организацию около двух десятков членов. Название «Отряд милосердия» не соответствовало сформулированной миссии. Ли дал организации новое название — «Фронт освобождения животных» (Animal Liberation Front, ALF).

Безграничная свобода

Ронни Ли, основатель «Фронта освобождения животных» Фото: VegFest Эмблема ALF Фото: Wikipedia

В 1977 году Ронни Ли вместе с единомышленниками атаковал лондонскую компанию, занимающуюся выращиванием и поставкой лабораторных мышей. Члены группы повредили автомобили сотрудников фирмы и освободили около 100 мышей. Суд, однако, решил, что Ли не освободил мышей, а украл. Ли провел в тюрьме восемь месяцев. В заключении он впервые услышал о панк-культуре. Выйдя на свободу, Ли организовал панк-рок-группу Total Attack.

Деятельность ALF быстро вышла за пределы Великобритании. В 1977 году первая акция прямого действия была проведена в Нидерландах: «спасли» кур на птицефабрике в Эйндховене.

В 1977 группировка под названием «Подводная железная дорога» провела первую на территории США акцию по освобождению животных — освободила двух дельфинов из лаборатории Гавайского университета. Название группировки у любого американца вызывало ассоциацию с «Подземной железной дорогой» — тайной системой, помогавшей неграм-рабам попасть из рабовладельческих штатов Юга США на Север. В 1979 году прошла первая акция ALF на территории Штатов — освобождение кошки, двух собак и двух морских свинок из лаборатории Нью-Йоркского университета.

В мае 1984 года ALF провел рейд в лаборатории черепно-мозговых травм Пенсильванского университета. Нанесенный лаборатории ущерб оценивался в $60 тыс. Из лаборатории были украдены 60 часов видео- и аудиозаписей, которые в пресс-релизе ALF были названы «уотергейтскими пленками движения за права животных». Записи были переданы официальной некоммерческой организации «Люди за этичное отношение к животным» (People for the Ethical Treatment of Animals, PETA). Из них смонтировали 26-минутный фильм «Unnecessary Fuss», демонстрирующий жестокое обращение с подопытными обезьянами-бабуинами и циничные шутки персонала лаборатории. Фильм был передан в СМИ и в Конгресс. Было проведено несколько расследований, главный ветеринар университета лишился работы, а университет — государственного гранта в $1 млн на исследования, в которых использовались бабуины.

Кадр из фильма «Unnecessary Fuss»

Фото: PETA

Фото: PETA

Декабрь 1984 года. Нападение на Национальный медицинский центр «Город надежды» (City of Hope), сумма ущерба — $400 тыс. Апрель 1985 года. Атака на лабораторию Калифорнийского университета в Риверсайде. Ущерб — $700 тыс., освобождены около 500 животных. Октябрь 1986 года — атакована лаборатория Орегонского университета, ущерб — почти $120 тыс.

В апреле 1987 года было подожжено и сильно пострадало от огня строящееся здание ветеринарного диагностического центра Калифорнийского университета в Дейвисе. Ущерб оценивался в интервале от $1 млн до $2,5 млн. Ответственность за поджог взял на себя ALF. В заявлении организации говорилось, что это «месть за тысячи животных, которые подвергаются каждый год пыткам в лаборатории на кампусе». Это был первый, но далеко не последний поджог, совершенный радикальными борцами за права животных в США.

Многочисленным атакам подвергались также меховые фермы и предприятия мясной промышленности.

Мясная лавка, подвергшаяся атаке ALF

Фото: ALF SG

Фото: ALF SG

Столкнувшись с деятельностью радикальных зоозащитников, организации, занимающиеся использованием лабораторных животных в научных исследованиях, стали собирать информацию о борцах за права животных и делиться ей с правоохранительными органами. Так, в 1987 году представители Национальной ассоциации биомедицинских исследований встречались с агентами ФБР по поводу «кражи четырех шимпанзе стоимостью $40 тыс. из лаборатории Sema Corporation (Национальные институты здравоохранения)» в Роквилле, штат Мэриленд. Документ, подтверждающий факт этой встречи, был обнародован организацией Property of the People, получившей его в соответствии с Законом о свободе информации (Freedom of Information Act, FOIA). В 1988 году Информационный совет розничных торговцев мехами договорился с Министерством юстиции о сотрудничестве в подготовке директории, в которой будут содержаться сведения примерно о 200 организациях, занимающихся борьбой за права животных,— с адресами, именами, хронологией инцидентов.

Скрепки и бомба

Леон Хирш, основатель United States Surgical Corporation

Фото: USSC

Фото: USSC

Сбором информации и ее обменом с правоохранительными органами дело не ограничивалось. United States Surgical Corporation, крупнейший в США производитель медицинских скобок, нанял охранную фирму Perceptions International, чтобы та внедрила своего агента в ряды членов движения борьбы за права животных. Борцы за права животных обвиняли компанию в жестокости, так как обучение врачей использованию медицинских скобок проводилось на собаках породы бигль. Ответственным за смерть тысяч собак активисты считали главу компании Леона Хирша. Около здания компании проходили демонстрации протеста. У некоторых демонстрантов были плакаты с призывами «Убить Хирша», «Скрепить Хирша скрепками». Протестующие скандировали кричалку: «Раз-два-три-четыре, сломаем дверь лаборатории!».

Perceptions International поручила операцию по внедрению Мэри Лу Сапоне. Та сумела войти в доверие к членам нескольких организаций, выступающих в защиту животных. Но все, кому она предлагала устроить атаку на Леона Хирша, реагировали на нее как на сумасшедшую.

В апреле 1988 года на очередной демонстрации у здания United States Surgical Corporation Сапоне познакомилась с 33-летней учительницей Фрэн Стефани Тратт, большой любительницей собак, высказывавшей угрозы в адрес Хирша, и в дальнейшем сблизилась с ней.

Мэри Макфейт, она же Мэри Лу Сапоне, агент-провокатор Фото: mcfate.blogspot.com Френ Тратт (на самой левой фотографии) любила собак гораздо сильнее, чем людей, которые ставят на собаках опыты Фото: Hartford Courant / newspapers.com

В ночь с 10 на 11 ноября 1988 года Тратт подъехала на арендованной машине к штаб-квартире United States Surgical Corporation в Норфолке, штат Коннектикут. За рулем автомобиля был Марк Мид. Тратт вышла из машины. В кустах, примерно в трех метрах от места на парковке, предназначенного для автомобиля гендиректора, она спрятала самодельное радиоуправляемое взрывное устройство. По словам Тратт, она хотела нанести ущерб зданию и напугать Хирша. Взрыва не было. Почти сразу Тратт задержала полиция. Марк Мид, который привез ее к штаб-квартире, тоже работал на Perceptions International (за $500 в неделю он должен был общаться с Тратт и сообщать о ее словах и действиях).

На суде Тратт заявляла, что за день до того, как ее арестовали, она разговаривала по телефону с Сапоне, сказала, что хочет отказаться от своих планов устроить взрыв, но та уговорила ее действовать.

Во время обыска в квартире Тратт были найдены другие взрывные устройства и самодельный обрез. В суде штата Нью-Йорк она признала свою вину в хранении взрывных устройств. Суд приговорил ее к уже проведенному в заключении времени. В суде штата Коннектикут она готова была признать вину в покушении на убийство, но, узнав, что в таком случае лишится возможности получать свидание со своими собаками, передумала. В апреле 1990 года Тратт заключила сделку с правосудием, согласно которой в обмен на отказ оспаривать обвинение ее приговорили к году лишения свободы и трем годам условно.

Несостоявшееся покушение на Леона Хирша, за которым стояли агенты-провокаторы, было и пока остается единственным подтвержденным случаем в истории борьбы за права животных, когда мог быть нанесен умышленный вред человеку.

Огненные годы

Рон Коронадо

Фото: Wolf Patrol

Фото: Wolf Patrol

В начале 1990-х ALF начал в США операцию «Bite Back» («Укусить в ответ»), направленную против меховой индустрии. Главным методом действия был поджог, а идеологом и руководителем операции — Родни (Род) Коронадо.

В июне 1991 года Коронадо с соратниками установил зажигательные бомбы с часовым механизмом на опытной норковой ферме Университета штата Орегон (ущерб — $62 тыс.). В декабре Коронадо устроил поджог на предприятии по сушке шкурок норки (ущерб — $96 тыс.). В феврале 1992 года Коронадо и другие члены ALF подожгли исследовательский центр, занимающийся исследованием норок, при Университете штата Мичиган. Ущерб составил $1,2 млн. После того как полиция узнала о его причастности к поджогу, Коронадо перешел на нелегальное положение. Будучи по происхождению индейцем народа яки, он скрывался в индейских резервациях. В 1994 году Родни Коронадо был пойман, после чего провел в тюрьме пять лет. Выйдя на свободу, продолжил заниматься борьбой за права животных, но уже менее радикальными методами.

Ответом властей США на операцию «Bite Back» стал принятый в 1992 году Закон о защите предприятий, работающих с животными (Animal Enterprise Protection Act).

Несмотря на новый закон, поджоги магазинов меховых изделий, магазинов для охотников, грузовиков, доставляющих товары компаниям меховой индустрии, в 1990-е продолжились. Атакам подвергались и предприятия мясной промышленности, а также рестораны быстрого обслуживания McDonald`s.

Бешеные эльфы

Близкой к ALF по идеям, структуре и методам действия является организация «Фронт освобождения Земли» (Earth Liberation Front, ELF — из-за этой аббревиатуры члены организации получили прозвание «эльфы»).

«Эльфы» борются с лесозаготовками, обезлесением, генной инженерией, использованием ГМО в сельском хозяйстве, эксурбанизацией, продажей внедорожников.

ELF был создан в Великобритании в 1992 году, в 1994-м распространил свою деятельность на другие европейские страны, а позже и на США. В Соединенных Штатах в 1977–1978 годах существовала группировка радикальных экоактивистов под той же аббревиатурой, но с другим полным названием — «Экологическая жизненная сила» (Environmental Life Force), также известная как «Оригинальный ELF».

«Неоригинальный» ELF провел свои первые акции в Соединенных Штатах совместно с ALF в октябре 1996 года. Был подожжен грузовик Лесной службы США, а затем — лесничество в Окридже, штат Орегон (ущерб оценивался в $5,3 млн. Также была совершена неудачная попытка поджечь лесничество в Детройте, штат Мичиган, с помощью «коктейля Молотова». В 1997 году ALF и ELF провели совместную акцию против меховой фермы.

Пожар на курорте Вейл уничтожил несколько зданий, в том числе ресторан Two Elks (на фото)

Фото: Jack Affleck / AP

Фото: Jack Affleck / AP

Самый известный поджог произошел в октябре 1998 года. На горнолыжном курорте Вейл в штате Колорадо члены «Семьи» (радикальная фракция ELF и ALF в городе Юджин, штат Орегон) подожгли подъемники и сожгли несколько зданий. Ущерб составил $12 млн. Всего за 1996–2001 годы «Семья» совершила 20 поджогов в пяти штатах США, общая сумма ущерба составляла, по разным оценкам, $20–45 млн.

В середине 2000-х Федеральное бюро расследований, Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ и полиция штата Орегон провели совместную операцию «Backfire» (ее название можно перевести как «Результат будет обратным», «Это вам аукнется»). В декабре 2005 года начались аресты радикальных природозащитников. Против 13 человек были выдвинуты обвинения по 65 эпизодам нарушения закона (поджог, преступный сговор, использование взрывчатых веществ, уничтожение объекта энергетики). Один из тринадцати — Уильям (Билл) Роджерс — в тюрьме совершил самоубийство.

Самое сильное внимание прессы привлекли судебные процессы над обвиняемыми в поджоге на курорте Вейл. В 2007 году признавшие свое участие в этом поджоге Челси Доун Герлах и Станислас Грегори Мейерхофф были приговорены соответственно к 9 и 13 годам тюрьмы.

В 2014 году на пять лет лишения свободы была осуждена долго скрывавшаяся от правосудия гражданка Канады Ребекка Рубин. Она отказалась сообщить властям, что ей известно о двух других членах группы, находящихся в розыске,— Джозефе Диби и Джозефине Саншайн Оверейкер.

Плакат о розыске Джозефа Мухаммеда Диби

Фото: Federal Bureau of Investigation

Фото: Federal Bureau of Investigation

Джозеф Диби скрывался от американского правосудия 12 лет. Он родился в США в семье беженцев из Сирии, в колледже изучал инженерную экологию и биологию. В конце 1990-х Диби стал членом «Семьи». В декабре 2005 года с ним встретились агенты ФБР, сообщили, что знают о его причастности к ряду поджогов, и предложили сотрудничество. Он отказался. В январе 2006 года против него были выдвинуты обвинения в преступлениях, совершенных вместе с членами ALF и ELF. Но к этому моменту он уже был в Сирии. Диби преподавал компьютерные науки в университете, разрабатывал масштабный проект по солнечной энергетике. После начала гражданской войны в Сирии в 2011 году он перебрался в Россию. Диби жил в Краснодаре вместе с русской женой и пасынком, ходил на курсы русского языка, пытался запустить два проекта, связанных с биодизелем (но был, по его словам, обманут русскими партнерами). В 2018 году он отправился в двухмесячную поездку в Эквадор. На обратном пути его задержали в аэропорту Гаваны при пересадке на рейс в Москву. Кубинские власти выдали его США. Сначала он находился в предварительном заключении, потом был переведен под домашний арест.

В апреле 2022 года Джозеф Диби признал себя виновным в поджоге в 1997 году бойни Cavel West в Мадрасе, штат Орегон,— мясо забитых на ней мустангов экспортировалось в Европу — и загона для мустангов Бюро землеустройства в Литчфилде, штат Калифорния, в 2001 году. В ноябре состоялся суд, на котором он был приговорен к уже отбытому сроку, а также к 1000 часов общественных работ и административному надзору.

За помощь в поимке Джозефины Оверейкер объявлена награда в размере $50 тыс.

Фото: Federal Bureau of Investigation

Фото: Federal Bureau of Investigation

Джозефина Саншайн Оверейкер до сих пор находится в розыске.

В списке «Самых разыскиваемых ФБР террористов» значится и Даниэль Андреас Сан Диего — первый радикальный представитель движения за права животных, попавший в этот список. Обвиненный во взрывах самодельных бомб у штаб-квартир Сhiron Corporation (биотехнологии) и Shaklee Corporation (пищевые добавки, товары по уходу за домом, косметика) в августе и сентябре 2003 года, Сан Диего ускользнул от слежки и уже 20 лет скрывается. За его поимку обещана награда в $250 тыс. .

Собачья жизнь

Демонстрация в центре Кембриджа с требованием закрыть лабораторию HLS. 2002 год

Фото: Peter Macdiarmid / Reuters

Фото: Peter Macdiarmid / Reuters

В 1997 году по британскому телевидению была показана видеозапись, предположительно тайно сделанная PETA. На пленке сотрудники компании HLS жестоко обращались со щенками бигля (били, трясли, кричали на них). После телетрансляции трое виновных были уволены, двое из них привлечены к ответственности за жестокое обращение с животными, а у HLS была на полгода отозвана лицензия.

В 1999 году трое британских борцов за права животных — Грег Эйвери, его супруга Наташа Эйвери и его бывшая жена Хизер Николсон — начали кампанию борьбы за закрытие Huntingdon Life Sciences (HLS). Кампания получила название Stop Huntingdon Animal Cruelty (SHAC), что можно перевести как «Остановите жестокость по отношению к животным в Huntingdon».

HLS была крупнейшей в Европе контрактной исследовательской организацией (в 2015 году она объединилась с тремя дочерними фирмами и провела ребрендинг, взяв новое имя — Envigo). В лабораториях HLS проводились эксперименты на животных — по испытанию чистящих средств, пестицидов, гербицидов, промышленной химии, медикаментов, пищевых добавок. Число животных (мышей, крыс, рыб, птиц, кроликов, морских свинок, собак, обезьян), погибавших ежегодно в лабораториях HLS, составляло 70 тыс., по утверждению HLS, и 180 тыс., по оценке SHAC.

В начале 2000 года участникам SHAC удалось раздобыть список акционеров HLS. В нем оказались пенсионный фонд Лейбористской партии и муниципальная администрация лондонского района Камден. После публикации списка в газете The Sunday Times партия лейбористов продала свои 75 тыс. акций. В марте все 1700 частных акционеров компании получили письма от SHAC с призывом продать акции, если они не желают подвергнуться общественному осуждению за «инвестиции в жестокость». В феврале 2000 года брокерская компания Philips and Drew продала свой 11-процентный пакет акций по 1 пенсу за штуку — после ложного сообщения о готовящемся взрыве. Нападкам подверглись 750 сотрудников HLS и сотрудничавших с ней фирм; у 9 сотрудников были сожжены автомобили.

Пикет перед зданием Лондонской фондовой биржи с призывом избавляться от акций HLS. 2000 год. На плакате буква «L» (life – жизнь) в названии компании заменена на «D» (death – смерть)

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Курс акций HLS стремительно падал. В июне 2000 года на Лондонской фондовой бирже они торговались по 12 пенсов, в августе — по 9, к концу года — по 4 пенса. В Нью-Йорке в декабре акции HLS были исключены из листинга фондовой биржи, так как рыночная капитализация компании упала ниже требуемого уровня.

В январе 2001 года HLS была в последний момент спасена от банкротства, грозившего ей после того, как не смогла выплатить долг в размере £11 млн Royal Bank of Scotland. Долг был списан, а Банк Англии предоставил компании новый кредит.

В феврале 2001 года три человека в масках избили управляющего директора компании в Великобритании Брайана Кесса. Один из нападавших — Дэвид Блинкенсон — был осужден на три года тюрьмы.

Кроме HLS активисты атаковали «цели второго и третьего уровня», то есть компании, сотрудничающие с HLS, и компании, сотрудничающие с компаниями, сотрудничающими с HLS.

Акция протеста против HLS в центре Лондона. 2009 год

Фото: AP

Фото: AP

Британские власти вели борьбу с экотерроризмом по американскому образцу. В 2005 году были приняты поправки к закону, направленные на защиту структур, занимающихся лабораторными экспериментами на животных (в том числе было запрещено действиями или угрозами принуждать кого-либо к разрыву контракта с такой структурой).

В мае 2007 года в Великобритании, Нидерландах и Бельгии прошла полицейская операция «Ахиллес», в ходе которой были задержаны 32 участника кампании SHAC, включая ее основателей.

В январе 2009 года семерых активистов, в том числе организаторов кампании, приговорили к лишению свободы на срок от 4 до 11 лет (максимальный срок получила Хизер Николсон, супруги Эвери были приговорены к девяти годам тюрьмы каждый). В октябре 2010 года состоялся еще один суд, на котором пять человек были осуждены на срок от 15 месяцев до 6 лет лишения свободы за угрозы «вторичным целям», еще один — на 12 месяцев лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 2 года.

В США семь участников кампании (так называемая «Семерка SHAC») стали первыми, против кого были выдвинуты обвинения в нарушении принятого в 2006 году Закона о терроризме против предприятий, работающих с животными. С одного из семи обвинения были сняты, остальные в 2006 году были приговорены к лишению свободы на срок от года до шести лет, а также приговорены к штрафу в размере $1 млн.

Жесткие меры борьбы с экотерроризмом способствовали тому, что число и масштаб совершаемых борцами за права животных правонарушений пошли на спад. Но само явление не исчезло. Один из последних случаев датируется августом 2023 года. В Линкольне, штат Висконсин, около 3 тыс. норок сбежали с меховой фермы через дыру в заборе. Ответственность за организацию побега взял на себя «Фронт освобождения животных».

Алексей Алексеев