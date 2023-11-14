«Осмелели и идут за новыми машинами»

В июле–сентябре 2023 года количество выданных жителям Татарстана автокредитов увеличилось в 1,5 раза, если сравнивать с таким же периодом прошлого года. По количеству машин, покупаемых в кредит, республика оказалась на четвертом месте в стране. Эксперты объясняют такую динамику тем, что «потребителя больше интересовал вторичный рынок, а авто с пробегом зачастую брали за наличные». Сейчас же на рынке появилось много китайских брендов машин, и жители Татарстана, несмотря на неблагоприятные экономические условия, стремятся «быть в тренде и обновляют личный транспорт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Татарстане за третий квартал 2023 года было выдано 12,1 тыс. кредитов на покупку автомобилей. Это на 53,9% больше, чем за июль–сентябрь прошлого года. Такие данные опубликовало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), проанализировав информацию от 3 тыс. кредиторов.

Всего в России в третьем квартале жители взяли 262,8 тыс. автокредитов. Рост составил 65,7% (в третьем квартале 2022 года — 158,6 тыс. займов). По сравнению с предыдущим кварталом число выданных автокредитов также выросло, но менее существенно — на 17,8%.

Татарстан среди субъектов РФ оказался на четвертом месте по числу выданных автокредитов, уступив Москве (16,9 тыс. займов), Московской области (15 тыс.) и Санкт-Петербургу (12,8 тыс.). В Приволжском федеральном округе после Татарстана по количеству таких займов идет Башкирия (10,4 тыс. автокредитов), затем Нижегородская область, Пермский край и Самарская область (в каждом из трех регионов выдали чуть более 6 тыс. займов).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, такая динамика объясняется «эффектом низкой базы из-за падения выдачи в прошлом году», но также «обусловлена возобновлением госпрограммы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и автомашин с пробегом».

За девять месяцев общая сумма выданных автокредитов составила 19,9 млрд руб., увеличившись в сравнении с аналогичным периодом прошлого года почти вдвое. В целом по России объем кредитов на покупку машин вырос на 78%, до 884 млрд руб.

Напомним, в 2022 году объем автокредитов в Татарстане составил 22,6 млрд руб., что на 32% меньше, чем годом ранее. Средняя стоимость автомобиля в кредит увеличилась на 7% — с 960 тыс. руб. до 1,02 млн руб. А в сентябре 2023 года средний чек автокредита уже достигал 1,44 млрд руб.

«В прошлом году рынок значительно проседал, дилеры перестраивали свои логистические и продуктовые стратегии. У населения не было предпосылок для обращения за кредитом и покупкой автомобиля в принципе, потребителя больше интересовал вторичный рынок, а авто с пробегом зачастую брали за наличные»,— отмечает президент инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов. По его словам, сейчас произошла стабилизация на авторынке. «Уже в конце прошлого года на рынок пришло значительное количество китайских брендов. Эти авто за счет лояльного ценового предложения и современного дизайна буквально заполонили рынок»,— говорит эксперт. Он ожидает, что спрос на автокредиты и дальше будет расти.

То, что Татарстан входит в число регионов-лидеров по количеству автокредитов, отображает уровень экономического благополучия республики, добавляет директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Он полагает, что, несмотря на неблагоприятные экономические условия, жители республики стремятся «быть в тренде и обновлять личный транспорт». По словам господина Жарского, сейчас стоимость автомобиля выше, чем несколько лет назад, но средний ценовой сегмент авто из дружественных стран «не является заградительным». «Покупатели осмелели и идут за новыми машинами, в том числе и за счет маркетинговых активностей дилеров, которые также в текущем году смогли успешно адаптироваться под новые экономические реалии»,— отмечает он.

По данным Дмитрия Жарского, наибольшей популярностью у россиян пользуются китайские бренды Сherry, Gelly, Haval, GAC, Changan, Exeed. «Продажи российского автопрома во многом, на мой взгляд, поддерживаются за счет льготного автокредитования, а также за счет комфортной цены и адаптивности машины под российские условия»,— заключает эксперт.

Кирилл Антонов