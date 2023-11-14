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Коммерсантъ FM
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«Агроэкспорт» оценил потенциал экспорта водки из России в $180 млн в год

Экспорт водки из России потенциально может достигнуть $180 млн в год. Наиболее перспективными направлениями являются страны ближнего зарубежья, ОАЭ, Турция, Китай, Индия и Вьетнам. В 2022 году экспорт водки из РФ составил $98 млн (восьмое место в мире), следует из аналитического (.pdf) обзора федерального центра «Агроэкспорт».

Оценка «Агроэкспорта» основана на данных о восстановлении мирового спроса на водку и тенденции его дальнейшего роста, говорится в обзоре. В нем сообщается, что экспорт водки из России за период с 2017 по 2022 год ежегодно увеличивался на 1,6% в натуральном выражении и на 5,5% в стоимостном. В 2020 году в РФ был зафиксирован резкий спад экспорта водки — на 4,9%, до 79,5 дал. Россия, согласно обзору, является мировым лидером по объемам употребления водки (доля 26,3% в мировом потреблении за 2022 год), на втором месте — США (24,2%).

Росалкогольтабакконтроль сообщил, что за десять месяцев 2023 года производство водки в России снизилось на 5,7% по сравнению с таким же периодом 2022 года, до 63,2 млн дал. Как объясняет Росалкогольтабакконтроль, алкогольный рынок после «разнонаправленных тенденций» 2022 года сейчас стабилизируется и возвращается к показателям 2021 года. В прошлом году производство алкоголя было высоким из-за сокращения экспорта и импортозамещения. Поскольку воздействие внешних факторов на отрасль было очень сильным, сравнение показателей с прошлогодними эксперты Росалкогольтабакконтроля считают не совсем корректным.

Ранее Союз производителей алкогольной продукции (СПАП; включает Novabev Group, Алкогольную сибирскую группу, ГК «Руст», Ladoga и другие) в сентябре предложил главе Минфина Антону Силуанову повысить минимальные цены на водку в российской рознице с 2024 года на 7%. Преодоление отметки 300 руб. может оказаться заметным для части потребителей и привести к стагнации рынка, считают эксперты.

Подробнее — в материале «Ъ» «Водка крепчает».

Эрдни Кагалтынов

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