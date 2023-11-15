Социолог, замерь себя сам

Во вторник гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров в рамках марафона «Вселенная знаний» презентовал на выставке «Россия» результаты опроса, посвященного отношению россиян к социологам. Как следует из полученных данных, в целом россияне представителям различных социологических служб доверяют и даже в большинстве своем считают, что результаты опросов отражают настроения в обществе. Правда, больше половины респондентов согласились как с тем, что такие исследования помогают властям принимать правильные решения, так и с тем, что их результаты часто фабрикуются с целью оказать влияние на людей. Даже в эпоху турбулентности запрос на соцопросы со стороны власти высок, а самих социологов люди воспринимают как представителей власти, считают сторонние эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению россиян, результаты социологических опросов нередко «фабрикуются», но тем не менее помогают власти принимать правильные решения

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ По мнению россиян, результаты социологических опросов нередко «фабрикуются», но тем не менее помогают власти принимать правильные решения

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Исследование, презентованное Валерием Федоровым 14 ноября в рамках марафона «Вселенная знаний» (он проводился совместно с обществом «Знание»), является мониторинговым и проводится регулярно с 2005 года. Последний замер состоялся 5 ноября 2023 года и, по оценке господина Федорова, принес социологам скорее хорошие новости. Согласно этим данным, 90% респондентов полагают, что опросы общественного мнения нужны. В 2022 и 2018 годах так же считали 91% опрошенных, а минимальным этот показатель был в 2013 году — 69%. А вот в оценке объективности опросов россияне оказались не так оптимистичны. Только 73% респондентов в этом году заявили, что такие исследования в целом отражают общественное мнение, противоположной точки зрения придерживаются 19%.

Еще сложнее обстоит дело с вопросом о том, помогают ли опросы власти принимать правильные решения. Социологи предложили респондентам согласиться или не согласиться с двумя суждениями. В итоге 66% оказались солидарны с мнением, что «результаты опросов используются органами власти, политиками, предпринимателями для повышения эффективности своей деятельности». Но в то же время 53% опрошенных поддержали вывод о том, что результаты таких исследований «часто фабрикуются и публикуются в СМИ, чтобы оказывать влияние на людей, склоняя их к определенному поведению».

Сам Валерий Федоров в своем выступлении склонял слушателей к первому варианту ответа. В доказательство своей правоты он рассказал об итогах исследования ВЦИОМа по вопросу о переименовании Волгограда в Сталинград, которое проводилось в январе 2023 года на фоне соответствующего предложения местных общественников. Опрос показал, что 67% жителей города не поддерживают смену его названия, и в результате Волгоград пока сохранил нынешнее имя. «У меня таких примеров еще много»,— защищал честь коллег по профессии господин Федоров.

В качестве еще одного примера, когда опрос мог перевернуть представление властей о той или иной проблеме, глава ВЦИОМа привел августовское исследование 2023 года, посвященное отношению россиян к мигрантам. По его итогам выяснилось, что 47% респондентов считают трудовую миграцию положительным для страны явлением. «Неожиданно много людей сказали, что все нормально»,— пояснил господин Федоров.

Из ноябрьского опроса ВЦИОМа также следует, что доверие граждан к социологам растет. Правда, пока его можно оценить лишь на «троечку с плюсом», признался Валерий Федоров: средняя оценка со стороны опрошенных составила 3,6 балла по пятибалльной шкале. Но в прошлом году этот параметр равнялся 3,5 баллам, а в 2018-м — 3,3. При этом социологам примерно одинаково доверяют мужчины и женщины (3,5 и 3,7 балла соответственно), молодежь и старшее поколение (3,5 и 3,6 балла), богатые и бедные (3,8 и 3,3 балла), жители обеих столиц и сельской местности (3,5 и 3,7 балла).

Наконец, готовность отдать своих детей учиться на социолога респонденты в среднем оценили в 2,7 балла по той же пятибалльной шкале. «Может ли работа социолога быть работой мечты? Я абсолютно убежден, что да, может. Но российское общество пока так не считает»,— прокомментировал эти цифры Валерий Федоров.

Социолог, директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский, основываясь на своем опыте работы, отмечает, что в последние годы запрос на социологические исследования растет и у потенциальных заказчиков. «Все понимают, что в условиях турбулентности надо, наоборот, постоянно иметь термометр общественных настроений. Им социология как раз и является. К ней активно обращались и в эпоху ковида, и сейчас, когда проходит специальная военная операция»,— поясняет эксперт. По его убеждению, разговоры о том, что сейчас социология не отражает реальных настроений граждан,— это попытка лишить общество важного инструмента описания его внутреннего состояния.

В свою очередь, политолог Алексей Макаркин указывает, что большинство населения настроено конформистски, не хочет ни с кем ругаться и идти на конфликты, и эти люди опросам вполне доверяют. Более того, часто они воспринимают и самого социолога как представителя власти и через него пытаются передать «наверх» какую-то информацию, поделиться своим мнением, говорит эксперт: «Люди через социолога пытаются что-то советовать власти, рассчитывая, что таким путем советы до нее дойдут. Поэтому доверие социологам достаточно высокое». Самоцензура же, как правило, включается по чувствительным вопросам и лишь у некоторой части граждан, мнение которых расходится с мнением большинства, заключает политолог.

Андрей Винокуров