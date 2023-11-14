Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На М-11 «Нева» от Шереметьево до Солнечногорска появится освещение

Северо-Западная концессионная компания (СЗКК, концессионер головного участка трассы М-11 «Нева» с 15-го по 58-й километр) начала установку мачт освещения на участке от Шереметьево до Солнечногорска. С момента ввода трассы в эксплуатацию в 2014 году свет был лишь на участке МКАД—Шереметьево, что вызывало нарекания водителей. Решение установить 500 новых опор (работы уже начались) принято по «просьбе клиентов», сообщили «Ъ» в СЗКК, хотя изначально это планировалось сделать лишь в 2037 году.

«Искусственное освещение позволит пользователям перемещаться по платной дороге с еще большим комфортом и лучшей обзорностью»,— сообщили в компании.

Поскольку опоры освещения ставятся на барьерном ограждении, разделяющем встречные потоки, на крайних левых полосах будет перекрываться движение для размещения строительной техники и монтажных бригад, сообщили в СЗКК. «Для снижения вероятности образования заторов работы по устройству новых линий освещения будут проводиться в периоды с пониженной загрузкой дороги и выполняться в несколько этапов, первый из которых, с 29-го по 38-й километр, планируется завершить к летнему сезону 2024 года»,— рассказали в компании. На остальных участках СЗКК обещает закончить работы до конца 2026 года.

Начиная с 58-го километра «Нева», напомним, находится в ведении «Автодора» и уже освещена. Для организации полностью бесшовного проезда от Москвы до Санкт-Петербурга госкомпания строит обход Твери, первый участок которого откроется в конце этого года.

Иван Тяжлов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...