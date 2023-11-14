На М-11 «Нева» от Шереметьево до Солнечногорска появится освещение

Северо-Западная концессионная компания (СЗКК, концессионер головного участка трассы М-11 «Нева» с 15-го по 58-й километр) начала установку мачт освещения на участке от Шереметьево до Солнечногорска. С момента ввода трассы в эксплуатацию в 2014 году свет был лишь на участке МКАД—Шереметьево, что вызывало нарекания водителей. Решение установить 500 новых опор (работы уже начались) принято по «просьбе клиентов», сообщили «Ъ» в СЗКК, хотя изначально это планировалось сделать лишь в 2037 году.

«Искусственное освещение позволит пользователям перемещаться по платной дороге с еще большим комфортом и лучшей обзорностью»,— сообщили в компании.

Поскольку опоры освещения ставятся на барьерном ограждении, разделяющем встречные потоки, на крайних левых полосах будет перекрываться движение для размещения строительной техники и монтажных бригад, сообщили в СЗКК. «Для снижения вероятности образования заторов работы по устройству новых линий освещения будут проводиться в периоды с пониженной загрузкой дороги и выполняться в несколько этапов, первый из которых, с 29-го по 38-й километр, планируется завершить к летнему сезону 2024 года»,— рассказали в компании. На остальных участках СЗКК обещает закончить работы до конца 2026 года.

Начиная с 58-го километра «Нева», напомним, находится в ведении «Автодора» и уже освещена. Для организации полностью бесшовного проезда от Москвы до Санкт-Петербурга госкомпания строит обход Твери, первый участок которого откроется в конце этого года.

Иван Тяжлов