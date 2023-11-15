Невский банк возвращает массу
Суд признал виновным соучастника хищения средств финансовой организации на 1,5 млрд рублей
Замоскворецкий районный суд города Москвы признал виновным соучастника хищения наличных денежных средств из петербургского ПАО «Невский банк» в размере 1,5 млрд рублей Дмитрия Шеховцова, сообщила вчера пресс-служба конкурсного управляющего — «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ). По данным Банка России, на момент отзыва лицензии группа лиц украла наличность и ценные бумаги на сумму более 3 млрд рублей. В данный момент АСВ пытается через суд взыскать еще 1,9 млрд рублей с других соучастников. Юристы считают эту тактику верной, так как получить деньги с нескольких фигурантов легче, чем с одного.
Замоскворецкий районный суд города Москвы признал виновным соучастника хищения наличных денежных средств из петербургского ПАО «Невский банк» в размере 1,5 млрд рублей Дмитрия Шеховцова
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Суд приговорил Дмитрия Шеховцова к лишению свободы сроком на восемь лет. Гражданский иск в интересах банка, заявленный госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов», назначенной конкурсным управляющим банка, удовлетворен в размере более 1,5 млрд рублей. Арест, наложенный в ходе рассмотрения уголовного дела судом на имущество осужденного, сохранен до исполнения приговора в части гражданского иска.
Банк России отозвал у ПАО «Невский народный банк» (ПАО «Невский банк») лицензию на осуществление банковских операций в 2019 году в связи с тем, что он «полностью утратил собственные средства (капитал) вследствие хищения значительной части активов». Преступники украли наличность и ценные бумаги на сумму более 3 млрд рублей. На момент отзыва лицензии дефицит активов финансовой организации превышал 2,7 млрд рублей. В марте 2020 года банк был признан банкротом и в отношении него было открыто конкурсное производство.
На момент отзыва лицензии, по данным ЦБ, объем средств физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, в банке составил около 2,587 млрд рублей. Как рассказали «Ъ-СПб» в пресс-службе АСВ, общая сумма требований к ПАО «Невский банк» на ноябрь 2023 года составляет 1,4 млрд рублей. Из них долг банка по вкладам физических лиц — 1,2 млрд, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — 200 млн рублей. Всего к настоящему времени физлицам и ИП выплачено страхового возмещения на сумму 1,3 млрд рублей. «Выплата страхового возмещения завершается после окончания ликвидационных процедур. До этого момента вкладчик вправе обратиться за возмещением»,— уточнили в пресс-службе.
Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскал с бывшего руководителя ПАО «Невский банк» Владимира Бондаренко убытки в размере 1,9 млрд рублей. АСВ подало апелляционную жалобу на это решение, в которой просит в солидарном порядке также взыскать убытки в размере 1,9 млрд рублей с бенефециаров Е. Р. Урина и И. В. Клигмана. «Для завершения конкурсного производства необходимо реализовать все имеющиеся в банке активы, получить решения судов по спорам, рассчитаться с кредиторами в максимально возможном объеме»,— сообщили в АСВ.
Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский говорит, что взыскание средств и субсидиарная ответственность — широко распространенное явление в практике при банкротстве кредитных организаций. «Если в сделке, в результате которой банку причинен ущерб, участвовало несколько лиц (либо истец считает, что это так), он может подать иск о привлечении их к ответственности,— говорит господин Жарский.— Наличие обвинительного приговора у одного лица, участие которого в сделке доказано, освобождает от доказывания установленных в рамках уголовного дела обстоятельств, и взыскать убытки, причиненные этой сделкой, проще. В случае с остальными участие в сделке и ответственность за причинение ущерба нужно подтвердить. Согласится суд или нет, зависит от того, насколько убедительные аргументы ему будут представлены».