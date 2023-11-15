Невский банк возвращает массу

Замоскворецкий районный суд города Москвы признал виновным соучастника хищения наличных денежных средств из петербургского ПАО «Невский банк» в размере 1,5 млрд рублей Дмитрия Шеховцова, сообщила вчера пресс-служба конкурсного управляющего — «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ). По данным Банка России, на момент отзыва лицензии группа лиц украла наличность и ценные бумаги на сумму более 3 млрд рублей. В данный момент АСВ пытается через суд взыскать еще 1,9 млрд рублей с других соучастников. Юристы считают эту тактику верной, так как получить деньги с нескольких фигурантов легче, чем с одного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замоскворецкий районный суд города Москвы признал виновным соучастника хищения наличных денежных средств из петербургского ПАО «Невский банк» в размере 1,5 млрд рублей Дмитрия Шеховцова

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Замоскворецкий районный суд города Москвы признал виновным соучастника хищения наличных денежных средств из петербургского ПАО «Невский банк» в размере 1,5 млрд рублей Дмитрия Шеховцова

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Суд приговорил Дмитрия Шеховцова к лишению свободы сроком на восемь лет. Гражданский иск в интересах банка, заявленный госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов», назначенной конкурсным управляющим банка, удовлетворен в размере более 1,5 млрд рублей. Арест, наложенный в ходе рассмотрения уголовного дела судом на имущество осужденного, сохранен до исполнения приговора в части гражданского иска.

Банк России отозвал у ПАО «Невский народный банк» (ПАО «Невский банк») лицензию на осуществление банковских операций в 2019 году в связи с тем, что он «полностью утратил собственные средства (капитал) вследствие хищения значительной части активов». Преступники украли наличность и ценные бумаги на сумму более 3 млрд рублей. На момент отзыва лицензии дефицит активов финансовой организации превышал 2,7 млрд рублей. В марте 2020 года банк был признан банкротом и в отношении него было открыто конкурсное производство.

На момент отзыва лицензии, по данным ЦБ, объем средств физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, в банке составил около 2,587 млрд рублей. Как рассказали «Ъ-СПб» в пресс-службе АСВ, общая сумма требований к ПАО «Невский банк» на ноябрь 2023 года составляет 1,4 млрд рублей. Из них долг банка по вкладам физических лиц — 1,2 млрд, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — 200 млн рублей. Всего к настоящему времени физлицам и ИП выплачено страхового возмещения на сумму 1,3 млрд рублей. «Выплата страхового возмещения завершается после окончания ликвидационных процедур. До этого момента вкладчик вправе обратиться за возмещением»,— уточнили в пресс-службе.

Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскал с бывшего руководителя ПАО «Невский банк» Владимира Бондаренко убытки в размере 1,9 млрд рублей. АСВ подало апелляционную жалобу на это решение, в которой просит в солидарном порядке также взыскать убытки в размере 1,9 млрд рублей с бенефециаров Е. Р. Урина и И. В. Клигмана. «Для завершения конкурсного производства необходимо реализовать все имеющиеся в банке активы, получить решения судов по спорам, рассчитаться с кредиторами в максимально возможном объеме»,— сообщили в АСВ.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский говорит, что взыскание средств и субсидиарная ответственность — широко распространенное явление в практике при банкротстве кредитных организаций. «Если в сделке, в результате которой банку причинен ущерб, участвовало несколько лиц (либо истец считает, что это так), он может подать иск о привлечении их к ответственности,— говорит господин Жарский.— Наличие обвинительного приговора у одного лица, участие которого в сделке доказано, освобождает от доказывания установленных в рамках уголовного дела обстоятельств, и взыскать убытки, причиненные этой сделкой, проще. В случае с остальными участие в сделке и ответственность за причинение ущерба нужно подтвердить. Согласится суд или нет, зависит от того, насколько убедительные аргументы ему будут представлены».

Александра Тен