Коренная перемена

Прививочная кампания по иммунизации детей и взрослых против кори, стартовавшая в РФ в апреле,— экстренная мера на фоне подъема заболеваемости в стране и неблагополучной эпидемической ситуации в ближнем зарубежье. Эксперты считают, что похожая ситуация может в перспективе развиться и с другими контролируемыми с помощью вакцинопрофилактики заболеваниями, так как в обществе растут антипрививочные настроения, а в РФ регулярно приезжают на заработки непривитые мигранты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: SBDIGIT / Getty Images Фото: SBDIGIT / Getty Images

С начала апреля в России стартовала подчищающая вакцинация против кори — она необходима из-за ухудшения эпидситуации в стране за последние месяцы. Так, по данным Роспотребнадзора, с начала текущего года в 44 регионах РФ было зарегистрировано более 1 тыс. случаев кори, в то время как в прошлом году их было всего 34 и все классифицировались как завозные. C начала года вспышки кори зарегистрированы в Татарстане, Дагестане, Новосибирске, Омске, Самаре, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Кузбассе, Алтайском крае, Томской, Московской области и Москве. В столице из-за случаев кори среди студентов под карантин в апреле—июне попали сразу несколько вузов: РГУ нефти и газа им. Н. И. Губкина, Российский технологический университет МИРЭА, РГГУ, Московский политех, МГУ им. М. В. Ломоносова, МГИМО.

Согласно постановлению Роспотребнадзора, определяющему параметры вакцинации, прививки от кори делаются во всех регионах РФ всем ранее не привитым либо привитым однократно, не болевшим корью и не имеющим сведений о прививках против кори российским гражданам (взрослым и детям), а также трудовым мигрантам из стран с неблагополучной ситуацией по кори (Киргизия и Таджикистан).

Корь — одна из самых заразных вирусных инфекций, ее контагиозность (заразность) — почти 100%. Специфического лечения кори нет, поэтому самый эффективный способ борьбы с ней — иммунопрофилактика, вакцинация против кори с 1967 года включена в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП).

Рост заболеваемости корью — проблема общемировая: крупные вспышки кори наблюдались еще в 2018–2019 годах в Европе, США, Бразилии. На Украине разразилась настоящая эпидемия кори, поразившая, по разным данным, от 30 тыс. до 46 тыс. человек, более половины заболевших — дети. Сегодняшняя ситуация — результат массовых отказов от плановых прививок в период пандемии COVID-19, уверены эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ошибочно было бы связывать подъем заболеваемости корью с мутацией вируса либо со снижением эффективности коревых вакцин, уверены врачи. «Вирус кори кардинально не изменился, и уменьшение сроков иммунной защиты не стоит связывать с его мутацией»,— считает главный врач клиники «ИНВИТРО-Сибирь», кандидат медицинских наук Андрей Поздняков. В настоящее время не зафиксировано ни одного случая заболевших среди привитых ни в России, ни в мире, отмечает научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова, доктор биологических наук, профессор, академик Виталий Зверев.

В России уровень охвата иммунизацией населения против кори просел в пандемию из-за ограничений посещения лечебно-профилактических медучреждений и сдвинутых сроков вакцинации детей, считает заместитель генерального директора по исследованиям и разработкам российской фармкомпании «Нанолек», кандидат биологических наук Светлана Закирова. «Во время пандемии во многих регионах вынужденно остановили вакцинацию и не привили всех тех, кого должны были. ВОЗ предупреждала, что из-за пандемии COVID-19 привычный график вакцинации против кори нарушился и инфекция начнет активно распространяться по планете»,— рассказал «Ъ» Виталий Зверев.

По данным ВОЗ, в 2021 году из-за коронавируса прививку от кори пропустили почти 40 млн детей — такого раньше никогда не было. В результате в 2021-м корью в мире заболели 9 млн человек, а с января по август 2022 года было зарегистрировано более 155,5 тыс. случаев кори в 153 странах, в том числе со смертельным исходом.

В нашей стране эпидемиологическую ситуацию по кори специалисты оценивают как относительно благополучную в сравнении со странами Европы. Охват детей прививкой против кори в России остается высоким — 97% при рекомендованных ВОЗ 95%. Тем не менее действовать решили превентивно и дополнительно вакцинировать всех, кто в зоне риска.

«Пока остановить вспышки кори в российских регионах не удается, поэтому принято решение о проведении экстренной вакцинации. Судя по практике прошлых лет, корь не останавливается до тех пор, пока в регионе не будет до 96–97% иммунизированных»,— говорит Андрей Поздняков.

По данным сайта Государственного реестра лекарственных средств, сегодня привиться от кори можно как комбинированными вакцинами (корь, краснуха, паротит) — российской «Вактривир» (НПО «Микроген»), бельгийской «Приорикс» (АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»), так и моновалентными вакцинами российских «Микрогена» и ГНЦ «Вектор», индийской «Серум Инститьют оф Индия Пвт. Лтд».

Для проведения подчищающей прививочной кампании до конца текущего года холдинг «Нацимбио» отправит в российские регионы 800 тыс. доз монокомпонентной противокоревой вакцины производства «Микрогена», сообщила «Российская газета». Это в дополнение к объему комбинированной вакцины, необходимому для плановой вакцинации в рамках нацкалендаря,— более 4 млн доз, уточнили в «Нацимбио».

По данным, которые сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «РИА Новости» 26 апреля, в рамках подчищающей вакцинации против кори уже привиты 500 тыс. человек.

Роспотребнадзор сообщает, что в настоящее время эпидситуация по кори в РФ контролируемая. Независимые медицинские эксперты также уверены, что эпидемии кори в стране не будет. В ближайшее время ситуация должна стабилизироваться, поскольку коллективный иммунитет сформирован благодаря массовой вакцинации детей, полагает Светлана Закирова.

«Классическая эпидемия, как гриппа или ковида, не развивается, потому что более 80% точно иммунизированы тем или иным способом. Корь будет тлеть в разных регионах до тех пор, пока уровень иммунизированных не приблизится к 100% и распространение вируса замедлится само собой, а все группы населения, у которых иммунизация низкая, переболеют. К сожалению, некоторые тяжело»,— резюмирует Андрей Поздняков.

Тем не менее в медицинском сообществе не исключают подобных ситуаций с другими заболеваниями, так как для многих инфекций характерна цикличность. «Уже фиксируется завоз дифтерии из среднеазиатских республик — это очень опасное заболевание, у него выше уровень летальности и процент поражения внутренних органов. Эндемичные районы полиомиелита есть в Южной и Средней Азии, поэтому его тоже могут привезти. Если будет ослабевать иммунная прослойка по какому-либо заболеванию, то будут и вспышки. Особенно учитывая миграционные потоки»,— считает Андрей Поздняков.

На фоне увеличившихся рисков завоза дифтерии мигрантами и вынужденными переселенцами с территорий с неблагоприятной эпидобстановкой Роспотребнадзор проводит в текущем году иммунизацию населения РФ всех возрастных групп против дифтерийной инфекции для создания устойчивого коллективного иммунитета к дифтерии не менее 95% (постановление главного санитарного врача РФ №2 от 8 февраля).

Последний случай полиомиелита был зафиксирован Роспотребнадзором в 2013 году в Чечне, но для России сохраняются риски завоза дикого возбудителя полиомиелита из граничащих государств. Эпидемическая ситуация постоянно мониторится, и в 2022 году была проведена подчищающая иммунизация против полиомиелита «в связи с угрозой завоза вирусов полиомиелита из стран, в которых регистрируются случаи полиомиелита» (постановление №11 главного санитарного врача РФ от 5 апреля 2022 года). Вакцинировали всех детей в возрасте до 6 лет и детей в возрасте до 15 лет, въехавших в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины, не привитых против полиомиелита либо не имеющих сведений об этой прививке.

«Вспышки вакциноуправляемых инфекций могут происходить, особенно в периоды скученности людей, миграции непривитого населения. Прежде всего это касается инфекций, которые не входят в НКПП и вакцинация против которых происходит спорадически или в рамках региональных программ с ограниченными ресурсами»,— отмечает Светлана Закирова.

Так, прививка от менингококка, пандемию которого прогнозируют врачи, в настоящее время не включена в НКПП, она должна быть внесена в него только в 2025 году. Речь идет о четырехвалентной вакцине против менингококковой инфекции «Менактра», производство которой началось в прошлом году на заводе «Нанолека» в Кировской области.

Эксперты не исключают возможного дефицита иммунобиологических препаратов и оценивают его как достаточно реальный, но кратковременный, так как производственные мощности можно быстро нарастить. «Если возникает вспышка дифтерии, это достаточно серьезная ситуация, особенно с учетом того, что для ее лечения применяется сыворотка, запасы которой могут быть ограничены»,— говорит Андрей Поздняков. В ряде регионов отмечалась нехватка коревой вакцины, но проблема уже решена. 20 апреля министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что производство работает в полную силу и дефицита вакцин против кори не будет.

Минздрав реально оценивает сегодняшнюю ситуацию и потенциальные риски, что подтверждается рабочим документом межведомственной комиссии по определению дефицита лекарственных препаратов или риска его возникновения в 2022–2023 годах, созданной летом прошлого года, списком лекарств, которым угрожает дефектура. В закрытой части ГРЛР-85 международных непатентованных наименований под угрозой риска дефицита в том числе вакцины: поливалентная против дифтерии, коклюша, столбняка, а также против гриппа.

По оценкам экспертов фармрынка, сегмент вакцин довольно сильно зависит от импорта как по готовым лекарственным формам, так и по субстанциям. «Суммарный объем закупок вакцин для профилактики заболеваний в рамках нацкалендаря, включающего прививки против 12 инфекций (туберкулез, вирусный гепатит В, пневмококковая инфекция, коклюш, столбняк, дифтерия, полиомиелит, гемофильная инфекция типа b, корь, краснуха, эпидемический паротит и грипп),— 30–33 млрд руб. в год (в ценах дистрибуторов), примерно 60–65% этой суммы финансируется государством. Основные расходы идут на профилактику гриппа — из-за массовости, так как вакцинируется почти половина населения страны, вторая по размеру расходов статья — пневмококк, на третьем месте — комбинированные вакцины для профилактики дифтерии, коклюша, полиомиелита, столбняка и гемофильной инфекции типа b, фактически за госбюджет закупается один препарат — "Пентаксим" Sanofi. Его отдельные компоненты и комбинации выпускаются в России, но полной альтернативы данному продукту до сих пор нет»,— рассказал “Ъ” директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.

По полному циклу в России производятся вакцины для профилактики гриппа, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, краснухи, паротита, туберкулеза, гепатита В и живая вакцина для профилактики полиомиелита, отмечает эксперт. Препараты против гемофильной инфекции типа b и пневмококка — либо полностью зарубежные, либо локализованное в России производство готовой формы из иностранного сырья. «Проблема в том, что локализация в России тех зарубежных вакцин, которые мы по каким-то причинам не можем самостоятельно производить и закупаем, практически никогда не выходит за рамки производства готовой лекарственной формы, сырье все равно имеет импортное происхождение, и зависимость от поставок сохраняется. Для обеспечения национальной безопасности необходимо свое производство как готовых форм, так и антигенов, иначе из-за политических факторов, глобальных эпидемиологических процессов, наконец, технических сбоев мы можем остаться без необходимых препаратов. Вакцинопрофилактика — слишком чувствительная сфера, и здесь должна быть четкая государственная политика, предусматривающая производство полного цикла, включая антигены, на территории нашей страны»,— говорит Николай Беспалов.

По мнению экспертов, опрошенных “Ъ”, сегодня проблема дефицита вакцин для проведения прививок в рамках НКПП остро не стоит: против большинства инфекций из нацкалендаря есть российские препараты, которые производятся в стране по полному циклу, что в сегодняшних условиях крайне важно. По ряду заболеваний российские ученые ведут научно-исследовательские работы, но не так быстро, как хотелось бы и как того требуют планы по расширению НКПП и включению в него в ближайшие три года четырех прививок: от ротавируса, менингококка, ветряной оспы, вируса папилломы человека.

Наталья Тимашова