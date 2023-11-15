Просчитали все полимеры

Минпромторг направил на согласование в правительство окончательный перечень видов пластиков, которые должны быть запрещены к использованию с 2024 года. В первую очередь ограничения коснутся пластиковых бутылок нестандартных цветов и многослойной упаковки. При этом министерство изменило позицию по альтернативам: если раньше заменять пластики предлагалось стеклом и алюминием, то сейчас речь идет о полимерах, поддающихся переработке. Такой вариант эксперты считают более реалистичным, но все равно трудноисполнимым в такие короткие сроки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с проектом постановления правительства о запрете полимерных товаров и упаковки, отходы от которых не подлежат утилизации либо плохо извлекаются, который Минпромторг направил на согласование в ведомства. В документе приводится перечень из 23 видов упаковки, шесть из которых предлагается ограничить уже с 2024 года, а остальные 17 позиций — с 2030 года. Источники “Ъ”, близкие к правительству, уверяют, что разногласий с Минсельхозом, Минприроды и Минэкономики нет и документ можно считать финальным.

Список, который разрабатывается не первый год, сократился на пять позиций относительно предыдущего варианта. Так, с 2024 года под запрет попадут полупрозрачные ПЭТ-бутылки всех цветов, кроме голубого, зеленого, коричневого и черного (эти цвета сохраняют потребительские свойства продукции и увеличивают срок годности), непрозрачные ПЭТ-бутылки, за исключением тары белого цвета для молочной продукции (где цвет имеет функциональное назначение), а также упаковка из ПЭТ, произведенная с использованием этикетки из ПВХ, мешающей вторичной переработке. Также ограничения коснутся многослойных ПЭТ-бутылок, капсул для кофе из многокомпонентных материалов и пластиковых контейнеров для консервов с привальцованной металлической крышкой. Такую упаковку сложно переработать, поскольку невозможно полностью разделить компоненты.

С 2030 года будут запрещены или ограничены в использовании многокомпонентная упаковка Bag-in-Box, гибкая вакуумная упаковка дойпак, флоупак, многослойные тубы от зубной пасты, многокомпонентные пакеты в форме кувшина, полимерные саше-пакеты до 80 мм, сетки для овощей и фруктов, пищевая упаковка из вспененного полистирола и т. д.

Раньше заменять пластик предлагалось в основном стеклом, алюминием и бумагой, но теперь Минпромторг выступает за использование другой полимерной продукции, подходящей для переработки.

Например, с непрозрачной ПЭТ-тары можно перейти на прозрачную, с многослойных материалов — на однослойные, с многокомпонентных — на мономатериалы. Это, говорят источники “Ъ”, позволит не потерять преимущества синтетических материалов, но решить проблему с переработкой. По их словам, сами производители полимеров уже развивают такие марки.

В производителях пластиков отказались от комментариев до утверждения постановления. До этого член правления СИБУРа Павел Ляхович отмечал, что просто запретить пластиковую упаковку «категорически неверно». Как заверили “Ъ” в Минпромторге, обсуждение с ведомствами, бизнесом и профильными ассоциациями позволило оценить наличие отечественного производства, готовность бизнеса инвестировать в переоборудование технологических линий. В министерстве пояснили, что перечень предлагаемой к ограничению с 2024 года продукции создан с учетом «минимизации негативных последствий как для отрасли, так и для потребителей». В Минприроды отметили, что поддерживают инициативы, которые позволят сократить количество неутилизируемой упаковки, но «важно, чтобы у такой упаковки были экологичные аналоги».

Глава Союза переработчиков пластмасс Петр Базунов называет изменения правильными: «Мы смогли убедить правительство, что ограничения по всему "списку 28" не обоснованы или невозможны, иначе упаковочная отрасль перестанет существовать, а вслед за ней и пищевая».

В то же время глава ассоциации «Союзнапитки» Максим Новиков считает, что ограничения будут иметь катастрофические последствия: например, переоборудование сокового завода обойдется в несколько миллиардов рублей, а рынок испытывает проблемы с оборудованием. Он отметил, что Минпромторг частично учел рекомендации рынка в части функционального назначения цветов ПЭТ, но оттенки не были учтены. Господин Новиков напомнил, что сам список изначально был предложен «Российским экологическим оператором», который не представил финансово-экономического обоснования и не просчитал, во сколько обойдется переоборудование пищевой промышленности. Он также добавил, что департамент промышленной политики ЕЭК в октябре рекомендовал не вводить ограничений до 2030 года из-за последствий для рынка.

Глава Rupec Дмитрий Семягин считает позитивным то, что реформа отходит от запрета отдельных материалов в пользу стимулирования развития технологий работы с ними. «Например, ушли от принципиального отказа от термоусадочных пленок, без которых невозможно представить современную упаковку и которые в большинстве своем могут собираться и перерабатываться»,— поясняет эксперт. Управляющий директор «Имплемента» Дмитрий Акишин считает плюсом, что документ постулирует не «войну против пластиков», а переформатирование структуры потребления. Однако он уверен, что производителям не хватит двух месяцев на перестройку производств, а у переработчиков пластиков возникают большие риски. «Это тысячи представителей малого бизнеса, даже небольшие инвестиции могут оказаться для них фатальными»,— отмечает эксперт, считая введение запрета уже с 2024 года труднодостижимым.

Ольга Мордюшенко, Екатерина Ракитина