Авторынок демонстрирует временный всплеск

Петербургский авторынок показал максимальный результат по количеству продаж новых автомобилей: в городе за октябрь продано почти 6 тыс. машин. Однако эксперты считают это временным всплеском активности покупателей и прогнозируют спад продаж в последние месяцы года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Количество регистраций новых автомобилей в Санкт-Петербурге в октябре 2023 года выросло по сравнению с показателем за октябрь прошлого года на 45,6%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Количество регистраций новых автомобилей в Санкт-Петербурге в октябре 2023 года выросло по сравнению с показателем за октябрь прошлого года на 45,6%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Количество регистраций новых автомобилей в Петербурге в октябре 2023 года выросло по сравнению с показателем за октябрь прошлого года на 45,6%, до 5944, сообщили «Ъ-СПб» в «Автостат Инфо». Темпы продаж, снизившиеся в сентябре (по сравнению с итогами августа) почти на 10%, вновь выросли — на 12,5% к сентябрю и на полпроцента по сравнению с показателем за август. Несмотря на то, что в октябре петербургский авторынок вырос, опрошенные «Ъ-СПб» эксперты полагают, что причины недавнего падения темпов роста объема продаж — повышение утилизационного сбора и рост стоимости авто — по-прежнему могут привести к снижению активности покупателей в последние месяцы года.

Как и в предыдущие месяцы, в структуре продаж повышалась доля иномарок, с 81,9% в сентябре до 82,7% (4917 автомобилей), доля российских автомашин снизилась с 18,1% до 17,3%, хотя в абсолютном выражении отечественных машин в октябре продано больше: 1027 против 958 единиц в сентябре.

В январе — октябре 2023 года в Санкт-Петербурге зарегистрировано 43 439 легковых автомобилей — в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В структуре продаж с начала года иномарки составили 81,8% (35 514 автомобилей), отечественные авто — 18,2% (7925 единиц).

Среди марок по количеству проданных автомобилей лидером на рынке Санкт-Петербурга стал Haval (949 автомобилей), занимавшая первое место в прошлом месяце Lada опустилась на второе с показателем 888 машин, на третьем месте в топ-3 осталась Chery (852 авто). Среди моделей в октябре на первом месте по-прежнему Haval Jolion, второе и третье заняли Geely Coolray и Geely Monjaro. Российская Lada Granta 2190 лишь на четвертом месте.

Повторные регистрации автомобилей в Санкт-Петербурге в октябре выросли по сравнению с итогами за октябрь прошлого года на 3,7%, до 16 299 автомобилей, и на 13%, до 156 427 авто за 10 месяцев по сравнению с данными за январь — октябрь прошлого года. Топ-3 моделей по объему продаж — Volkswagen Polo, Ford Focus и KIA Rio.

В Ленинградской области в октябре зарегистрировано 1372 новых автомобиля (+53,1% к итогам октября прошлого года), за 10 месяцев — 10 668 единиц (+62,7% к результатам за январь — октябрь 2022 года). Топ-3, как и в Петербурге, возглавляет Haval Jolion, на втором месте — Omoda C5, на третьем — Chery Tiggo 7 Pro. Вторичный рынок после сентябрьского падения на 9,3% остался практически на том же уровне: 6703 автомобиля с пробегом было зарегистрировано в октябре. Рост по сравнению с данными за октябрь прошлого года также незначителен — 2,8%.

Вячеслав Калашников