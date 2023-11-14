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Коммерсантъ FM
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Лукашенко рассказал о схеме незаконной продажи «молочки» в РФ с участием членов правительства Белоруссии

Лукашенко: выявлена схема по незаконной продаже молочной продукции в Россию

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам пассажирских перевозок рассказал, что в стране была «вскрыта схема» по незаконному экспорту молочной продукции в Россию при участии должностных лиц. Президент уточнил, что «там светятся и члены правительства». По его данным, по «делу молочников» задержаны 26 человек.

В ходе совещания Александр Лукашенко отметил, что следствие по этому делу еще ведется, поэтому он не может раскрывать всех деталей. «Но те, кто пытается на меня выйти, они услышат и поймут, что я имею в виду»,— добавил президент. Он также отметил, что говорит о проблеме специально при губернаторах.

Александр Лукашенко рассказал о преступной схеме на примере предприятия «Бабушкина крынка». По его словам, несколько лет назад на предприятии появился новый руководитель, который впоследствии сформировал «команду» из приближенных и родственников, чтобы сбывать молочную продукцию. «Сейчас начнут выть и кричать: было "дело врачей", было дело еще кого-то, сейчас — "дело молочников". Я специально это при губернаторах говорю, потому что это характерно для вас. Я просто взял "Бабушкину крынку". Но отвечать будете все. Притом жестко будете отвечать»,— сказал белорусский президент.

Он отметил, что, по информации следствия, реализация схемы осуществлялась с участием должностных лиц предприятий и госорганов. «Роман Александрович (премьер-министр Роман Головченко.— ''Ъ''), тоже ответите, если там будут ваши лица. Там светятся и члены правительства. Я не называю фамилии, пока идет следствие»,— сказал господин Лукашенко.

Всего сотрудники правоохранительных органов расследуют деятельность восьми предприятий, экспортировавших в Россию молочную продукцию на выгодных для себя условиях. По словам президента, подконтрольные хозяйства в России позволяли им продавать товары с минимальной наценкой, а конечному потребителю продавать товар по более высокой цене. По данным, представленным председателем КГБ Иваном Тертелем, в настоящее время задержаны 26 человек, 15 из которых арестованы.

Полина Мотызлевская

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