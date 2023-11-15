Шуба потянула на восемь лет

К восьми годам колонии и штрафу 22 млн руб. суд приговорил бывшего заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Марину Степанову, признав ее виновной в коррупции. Следствие доказало, что чиновница покровительствовала стройфирмам, обеспечивая беспрепятственную оплату договоров ремонта многоквартирных домов, подрядчики давали ей взятки деньгами, подарками и услугами. В частности, по данным правоохранителей, застройщики преподнесли чиновнице соболиную шубу за 750 тыс. руб., оплачивали аренду квартиры, услуги парикмахера, обучение в вузе ее супруга. Общая сумма подношений составила свыше 7,5 млн руб. Вину по предъявленным обвинениям экс-замминистра отрицает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Омской области Фото: СУ СК России по Омской области

Завершился суд над экс-заместителем министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Мариной Степановой.

Чиновница была задержана правоохранителями весной 2021 года. По материалам УФСБ по Омской области в отношении нее возбудили уголовное дело. Расследование установило, что в 2020–2021 годах чиновница, занимавшая в тот период пост главы регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов, получила от директоров двух стройфирм «откаты» и услуги на общую сумму более 7,5 млн руб. за помощь в заключении контрактов, беспрепятственное согласование актов выполненных работ и их своевременную оплату. Подрядчики, говорится в деле, взяли на себя оплату аренды квартиры, парковочного места, обучения ее гражданского мужа на строительном факультете Уральского федерального университета, оплату услуг парикмахера, преподнесли чиновнице комплект автомобильных шин, дорогостоящий ноутбук, соболиную шубу стоимостью около 750 тыс. руб.

В 2021 году Марина Степанова уже в должности замминистра получила от руководителя строительной компании взятку в 104 тыс. руб. за общее покровительство, выяснили следователи.

Как рассказала официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Лариса Болдинова, чиновнице предъявили обвинение в коммерческом подкупе (ч. 7 и 8 ст. 204 УК РФ, максимальное наказание — от семи до 12 лет колонии) и получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ, санкция по ней — до шести лет лишения свободы). Суд отправил замминистра в СИЗО, наложил обеспечительный арест на имущество общей стоимостью около 14 млн руб. — двухэтажный дом и земельный участок в Екатеринбурге, где она проживала раньше, а также автомобиль Hyundai.

Марина Степанова, которой после полугода в СИЗО смягчили меру пресечения, свою вину категорически отрицает. Выводы следствия она считает ошибочными. В январе 2022 года экс-чиновница предстала перед судом. По словам старшего помощника прокурора области Татьяны Булиховой, обвиняемой присудили восемь лет лишения свободы (гособвинение запрашивало на два года больше) и штраф в размере 22 млн руб. Кроме того, суд конфисковал сумму, соответствующую взятке в размере 104 тыс. руб. и коммерческому подкупу в размере 7,5 млн руб., а также полученные обвиняемой подарки. После оглашения приговора экс-замминистра взяли под стражу в зале суда.

В суде продолжается рассмотрение другого уголовного дела в отношении Марины Степановой. Ей вменяется в вину злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). По данным следствия, в 2019 году обвиняемая якобы переносила сроки капитального ремонта многоквартирного жилого дома №53 на улице 20-го

Партсъезда в Омске. Это, считает сторона обвинения, привело к обрушению 12 августа 2022 года кирпичной кладки стены дома, чем были нарушены права собственников квартир.

Марина Степанова — выпускница юридического факультета Западно-Уральского института экономики и права (Пермь). Длительное время она работала в организациях сферы ЖКХ Свердловской области в должности юрисконсульта. В 2010–2014 годах занимала пост заместителя начальника отдела балансов и реализации услуг тепловой энергии ГУП Свердловской области «Облкоммунэнерго». Затем возглавила правовой департамент Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области. До переезда в Омск была заместителем директора по правовым вопросам Фонда содействия капитальному ремонту Севастополя.

Константин Воронов