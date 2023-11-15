Детейлинг против ремонта

В регионах Сибири растет спрос на услуги детейлинга автомобилей — в среднем на 50%. Вместе с запросами выросло и число детейлинг-студий. За год их количество увеличилось на 29% в Кузбассе, на 18% в Иркутске и на 16% в Омске. Динамику игроки рынка объясняют желанием автовладельцев в условиях роста стоимости запчастей и дефицита новых машин по максимуму продлить срок эксплуатации транспортных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидером по приросту детейлинг-студий в Сибири стало Кемерово — здесь сейчас работает около 100 таких компаний (+29% к показателям 2022 года)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Лидером по приросту детейлинг-студий в Сибири стало Кемерово — здесь сейчас работает около 100 таких компаний (+29% к показателям 2022 года)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В октябре 2023 года в сравнении с тем же периодом 2022-го спрос на услуги детейлинга в регионах Сибири вырос как минимум на 50%, подсчитали для „Ъ-Сибирь“ эксперты 2ГИС. По данным сервиса, количество запросов на соответствующие услуги в прошлом месяце в Иркутске увеличилось более чем в два раза — до 9 тыс., почти в два раза в Новосибирске — до 27 тыс., на 69% в Омске — до 5,8 тыс., на 66% в Кемерове — до 4,8 тыс. и на 45% в Красноярске — до 13 тыс.

Всего в крупных городах округа сегодня работают более 1,1 тыс. студий детейлинга. Количество таких компаний за год увеличилось минимум на 10%. Лидер по приросту — Кемерово, здесь сейчас работает около 100 компаний, которые оказывают комплекс услуг по уходу за интерьером и экстерьером автомобиля. Это на 29% больше, чем работало год назад. Увеличение числа детейлинг-студий также отмечается в Иркутске (на 18%, до 187 организаций), Омске (на 16%, до 162 организаций), Красноярске (на 12%, до 309 студий) и Новосибирске (на 2%, до 404 компаний).

Рост спроса на услуги детейлинга обусловлен снижением покупательской способности, возросшей стоимостью автомобильного ремонта, готовых запчастей, а также дефицитом новых машин, отмечает директор сети автосервисов FIT SERVICE Татьяна Овчинникова. «Обращений стало больше. В числе причин — и возросшая популярность этой услуги, и возможность таким образом продлить срок эксплуатации автомобиля в условиях подорожания автозапчастей»,— считает исполнительный директор компании Emerald (Красноярск) Алексей Шаталов.

По оценке специалистов портала «Дром», рост цен на автокомплектующие на популярных агрегаторах объявлений в 2023 году составил 7–20%. При этом спрос на подержанные японские автомобили без пробега по России к осени вырос на 30% по сравнению с началом года. Пик роста пришелся на июль (+80%). Аналитик «Дром» Сергей Лагурев отмечает, что спрос на японские «беспробежки» стал расти в начале июля. В июне продажи в Сибири составляли от 600 до 800 единиц в день, в июле объем увеличился до 1 тыс. В октябре после новостей об ограничении экспорта автомобилей из Японии продажи взлетели до 1,2 тыс. в день. Вместе с тем средняя стоимость автомобиля выросла с 1,4–1,5 до 1,6 млн руб.

В начале августа власти Японии остановили экспорт в Россию всех автомобилей, кроме малолитражных. В японском правительстве пояснили, что ввели запрет по примеру других стран в рамках антироссийских санкций. Вскоре после появления информации о готовящемся введении этого запрета эксперты отметили двукратный рост ежедневных продаж японских авто в РФ.

Основной спрос в сегменте детейлинга приходится на бронезащиту (специальное покрытие на кузов) — в общей структуре запросов ее доля составила более 60%. По словам владельца детейлинг-студии MIL detailing (Новосибирск) Кирилла Разумова, бронепленка позволяет продлить срок эксплуатации лакокрасочного покрытия автомобиля и сохранять блеск и качество в среднем от 5 до 10 лет. Также популярными услугами являются защита оптики, тонирование стекол и нанесение керамического покрытия.

На фоне роста спроса на детейлинг участники рынка отмечают и усиление конкуренции в этом сегменте. Эта ситуация сдерживает цены на услуги студий — по сравнению с 2022 годом прайс практически не изменился. «Новые компании, пытаясь расширить клиентскую базу, демпингуют, что не может не сказываться на рынке в целом. Мы вынуждены снижать маржу просто потому, что клиент сегодня выбирает рублем, а какой это будет материал и кто его производитель — важно не всем»,— отмечает господин Шаталов.

Лолита Белова