На участке бывшего завода Toyota в Шушарах могут разместить кластер беспилотников

Власти Санкт-Петербурга намерены разместить производства по разработке и выпуску беспилотных авиационных систем на площадке ОЭЗ «Санкт-Петербург» в Шушарах, где ранее функционировал автомобильный завод Toyota. Об этом на брифинге 14 ноября сообщил председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга Алексей Зырянов.

По чиновника, на территориях, ранее принадлежавших японскому автоконцерну, планируется «достаточно широкий спектр организаций». «Город работает над созданием нового кластера беспилотников. Сейчас идет достаточно серьезная работа, создается научно-производственный центр. Все отрасли, которые обслуживают эту сферу, будут размещаться в особой экономической зоне»,— цитирует господина Зырянова ТАСС.

Представитель Смольного также отметил, что в рамках расширения ОЭЗ «Санкт-Петербург» к ее действующим зонам планируется присоединить участок площадью около 160 га.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что строительство инфраструктуры четвертой площадки Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» на неиспользуемой территории бывшего завода Toyota в Шушарах начнется в 2025 году. Объем инвестиций в развитие площадки оценивается в 15,4 млрд рублей.

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